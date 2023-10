Overal je Apple Watch opladen: deze gadget kan het

Heb je een Apple Watch? Dan mag deze gadget eigenlijk niet ontbreken. Hiermee kun je de Apple Watch voortaan overal makkelijk opladen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overal je Apple Watch opladen met deze gadget

Met een volle accu kom je met de Apple Watch zeker wel de dag door. Maar twee dagen zonder opladen wordt al snel wat lastiger (tenzij je een Apple Watch Ultra hebt). En om nou elke keer je Apple Watch-oplader mee te moeten nemen …

Stiekem is dat niet zo’n heel slecht idee, maar dan is zo’n lange kabel met alleen usb-c-aansluiting natuurlijk niet echt handig. En daarnaast is het ook fijn om een tweede Apple Watch-lader te hebben die je makkelijk in je tas kunt stoppen. Toch?

De Kuulaa Apple Watch Charger (11,99 euro) is dan de perfecte gadget. Hij is betaalbaar en heeft een usb-c-aansluiting, zodat je hem met de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max kunt opladen.

Maar aan de andere kant vind je ook een usb-a-aansluiting. Hiermee kun je de Apple Watch niet alleen opladen met je iPhone of MacBook, maar is hij met vrijwel elk apparaat met een usb-aansluiting te chargen.

De oplader is geschikt voor alle modellen van de Apple Watch. Het maakt dus niet uit of je een Apple Watch Series SE 2022 hebt, of de nieuwste Apple Watch Ultra 2. Afhankelijk van de Apple Watch die je hebt duurt het opladen wel wat langer dan normaal. Let op dat je voor het opladen van je Apple Watch met je smartphone een iPhone 15 moet hebben.

Apple Watch kopen

Is de accu van je Apple Watch wel heel snel leeg? Dan wordt het misschien tijd om te upgraden. De Apple Watch Ultra 2 is Apple’s nieuwste en beste smartwatch.

Apple Watch Ultra 2 prijzen vergelijken Nieuw € 888,- Bekijk beste prijs

Hoef je niet per se de allerbeste Apple Watch? Of vind je de Apple Watch Ultra echt te groot? Dan is de Apple Watch Series 8 een prima aanrader.

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 364,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 326,99 Bekijk beste prijs

Ben je op zoek naar de beste ‘bang for the buck’, dan moet je bij de Apple Watch SE 2022 zijn. Deze mist een paar functies, zoals een always-on scherm, de zuurstofmeter en het maken van een hartfilmpje.

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 264,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 247,99 Bekijk beste prijs