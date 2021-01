Video van de week: Zo maak je een hotspot van je iPhone

Een iPhone-hotspot maken is een handige manier om al je apparaten altijd van internet te voorzien. In onze video van de week laten we zien hoe je dat doet.

Een iPhone hotspot maken: zo doe je dat

Is je wifi uitgevallen of is er geen (stabiel) wifi-netwerk in de buurt? Dan zit er niks anders op dan je iPhone als hotspot gebruiken om je andere apparaten met het internet te verbinden. In deze video laten we stap voor stap zien hoe dit werkt.

De ingebouwde hotspotfunctie van de iPhone is enorm handig als je bijvoorbeeld vaak in de trein zit. Met een druk op de knop kun je hiermee je mobiele internetbundel gebruiken om bijvoorbeeld je MacBook met het internet te verbinden. Houd er wel rekening mee dat deze functie je databundel er snel doorheen kan jagen, mits je niet goed oplet.

