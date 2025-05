iPhone-tips: behoud je nachtzicht met het verborgen rode scherm

In het donker verwijden je pupillen, waardoor je aan het licht moet wennen wanneer je je iPhone aanzet. Met deze iPhone-tips voorkom je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: gebruik het verborgen rode scherm

De functies Night Shift, Donkere modus, Verminder witpunt en het Weinig licht zoomfilter helpen allemaal om de schadelijke effecten die heldere iPhone-schermen ’s nachts op het bioritme van je lichaam kunnen hebben, te verminderen. Maar er is zelfs nog een optie in iOS, die je hele scherm rood kleurt.

Dat doe je met de de optie ‘Kleurtint’. Hiermee bedek je het hele scherm met een gekleurd filter, in dit geval met puur rood. Rood licht is moeilijker te zien dan andere lichtfrequenties, dus het zorgt ervoor dat onze ogen denken dat het minder fel is dan het in werkelijkheid is. Dat betekent dat je in een donkere kamer naar een rood scherm kunt kijken en dat je verwijde pupillen zich niet of nauwelijks aan het licht hoeven aan te passen. Andersom passen je ogen zich ook weer veel sneller aan het donker aan wanneer je wegkijkt van het rode scherm.

Niet alleen voor wanneer je in bed ligt

Het verborgen kleurfilter is uiteraard handig als je ’s nachts even wakker wordt. Maar de functie zou ook handig kunnen zijn bij het gebruik van sterrenkaart-apps, of wanneer je stiekem even naar je iPhone kijkt in de bioscoop. Veel dieren hebben moeite met het zien van rood, dus in principe kun je met een roodfilter je iPhone ’s nachts ook gebruiken tijdens het jagen … We laten je zien hoe het werkt:

1. Kleurtint rood inschakelen

Om te beginnen, schakel je het filter in zodat je kunt uitproberen of het voor jou werkt. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Kleurfilters’;

Schakel ‘Kleurfilters’ in en tik op ‘Kleurtint’;

Sleep de schuifbalken ‘Intensiteit’ en ‘Tint’ helemaal naar rechts.

Het is niet mogelijk om het effect vast te leggen in een screenshot, vandaar de (helaas niet al te beste) foto. Zoals je ziet is het effect behoorlijk dramatisch. Probeer het zeker even een tijdje uit in het donker. Omdat je iPhone alleen rood licht uitstraalt, is het in elk geval veel gemakkelijker om hem in het donker te gebruiken en zo je nachtzicht te behouden.

In- en uitschakelen

Het is natuurlijk niet handig om elke keer de bovenstaande stappen te volgen wanneer je wilt wisselen tussen het normale en het rode scherm. Dat hoeft gelukkig ook niet. We laten je twee opties zien waaruit je kunt kiezen.

Ontdek nóg meer trucjes voor je iPhone! Slimmer omgaan met je iPhone was nog nooit zo gemakkelijk met deze onmisbare tips voor élke gebruiker. Het eerste tijdschrift van iPhoned. Bekijk de speciale uitgave

2. Inschakelen via de Activeringsknop

De Activeringsknop bedien je door snel drie keer op de zijknop van je iPhone te drukken. Je kunt zelf kiezen welke functies je er aan toekent. De functie ‘Kleurfilters’ toevoegen doe je als volgt:

Open de app Instellingen en tik op ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Activeringsknop’;

Plaats een vinkje voor ‘Kleurfilters’.

Door drie keer snel op de zijknop van je iPhone te drukken, schakel je voortaan het rode scherm in. Nog een keer drie keer snel drukken en je schakelt het rode scherm weer uit. Heb je meerdere functies toegewezen aan de Activeringsknop, dan moet je ook elke keer nog even kiezen welke functie je wilt in- of uitschakelen. Wil je dat niet, dan kun je beter voor de volgende optie kiezen.

3. Inschakelen via het Bedieningspaneel

Je kunt ook een regelaar aan het Bedieningspaneel toevoegen waarmee je het Kleurfilter ‘Kleurtint’ aan en uit kunt zetten. Dat werkt zo:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden);

Tik linksboven op het plusteken (+);

Tik beneden op ‘Voeg een regelaar toe’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Kleurfilters’ (onder ‘Zien – Toegankelijkheid’).

Als je voortaan het Bedieningspaneel opent en op de knop ‘Kleurfilters’ (drie rondjes) tikt, schakel je het rode scherm in of juist uit.

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!