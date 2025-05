5 tips voor ChatGPT die je eigenlijk al veel eerder had willen weten

Iedereen kan ChatGPT gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat je er ook alles uithaalt – deze iPhone-tips helpen je in elk geval goed op weg!

5 tips voor ChatGPT

ChatGPT is al een tijdje beschikbaar, maar zelfs ervaren gebruikers ontdekken nog steeds nieuwe manieren om het maximale uit deze AI-tool te halen. Hier zijn 5 handige tips waarmee je je ChatGPT-ervaring direct verbetert!

1. Laat je schrijfstijl intact

Als je ChatGPT gebruikt om je tekst te verbeteren, heb je vast al eens meegemaakt dat je vraagt om je tekst te corrigeren en dat die vervolgens compleet herschreven wordt. Je persoonlijke stijl is helemaal verdwenen en soms is de betekenis zelfs veranderd.

Dit kun je simpelweg voorkomen door te zeggen: “Verbeter de grammatica zonder de woorden te wijzigen.” ChatGPT corrigeert dan alleen echte grammaticafouten, herstelt interpunctie en en haalt typefouten eruit. Je persoonlijke stijl blijft intact. Dit werkt uitstekend bij alle soorten teksten.

2. Maak een persoonlijke AI-assistent

De meeste mensen gebruiken ChatGPT met de standaardinstellingen en dat is een gemiste kans. Je kunt je ChatGPT-ervaring drastisch verbeteren door een gepersonaliseerde versie te maken die werkt zoals jij dat doet. Daar zijn geen technische vaardigheden voor nodig, leg gewoon uit hoe je wilt dat ChatGPT zich gedraagt aan het begin van je gesprek.

Vraag bijvoorbeeld om te denken in stapsgewijze antwoorden, om de nauwkeurigheid te verbeteren. Je kunt een favoriete schrijfstijl definiëren, of bijvoorbeeld antwoorden laten opmaken op een manier die goed bij jou past. Je zult het verschil zeker merken. De standaard ChatGPT kan erg algemeen en inconsistent aanvoelen. Een aangepaste versie voelt meer gefocust, betrouwbaarder en afgestemd op hoe jij werkt.

Ben je een ChatGPT Plus-gebruiker, dan kun je de aangepaste GPT opslaan, zodat die jouw instructies onthoudt. Gebruik je de gratis versie, sla je instructies dan ergens anders op, zodat je ze altijd weer snel kunt kopiëren en plakken wanneer je ze nodig hebt.

3. Laat je niet voor de gek houden

Heb je wel eens gehad dat ChatGPT je iets vertelde dat heel geloofwaardig klonk, maar toch totale onzin bleek te zijn? AI-experts noemen dit hallucinaties, maar eigenlijk zijn het gewoon AI-fouten. Er is een eenvoudige manier om ze te voorkomen: vraag altijd om bronnen. Als je iets belangrijks onderzoekt, voeg dan dit toe aan je vraag: “Voeg bronnen met links toe voor alle feiten die je noemt.”

Maar er is een belangrijke tweede stap die veel mensen overslaan: je moet die bronnen ook echt controleren. Zo’n 20 procent van de gegenereerde links werken niet, bevatten niet wat ChatGPT beweerde, of bestaan niet eens.

ChatGPT probeert je niet opzettelijk te misleiden, maar heeft gewoon beperkingen. Het doet zijn best met de informatie waarop het is getraind. Doe je echt belangrijk onderzoek, dan kun je ook nog vragen: “Vertel voor elk belangrijk feit dat je noemde hoe zeker je bent en waarom.” Dit zorgt ervoor dat ChatGPT eerlijker is over wat het weet en wat het gokt.

4. Vraag ChatGPT wat het nodig heeft

Het is frustrerend wanneer ChatGPT vol vertrouwen de verkeerde vraag beantwoordt omdat het niet genoeg informatie heeft. Maar hoe moet je weten welke details er nodig zijn? De oplossing hiervoor is simpel, laat ChatGPT het werk doen. Voeg gewoon deze zin toe aan je belangrijke vragen: “Voordat je antwoordt, stel me alle vragen die je nodig hebt om mijn verzoek beter te begrijpen.”

Dit verandert alles. In plaats van te gissen naar wat je wilt (en het vaak mis te hebben), zal ChatGPT nu pauzeren en specifieke vragen stellen om er zeker van te zijn dat het begrijpt wat je nodig hebt. Het gesprek voelt dan bovendien natuurlijker en productiever aan. ChatGPT neemt even de tijd om te begrijpen wat je echt nodig hebt – net zoals elke goede medewerker zou doen.

5. Gebruik ChatGPT als je brainstorm-partner

In plaats van ChatGPT te vragen om problemen voor je op te lossen, kun je ChatGPT ook vragen om je te helpen door samen een probleem op te lossen. Zeg bijvoorbeeld: “Help me dit probleem stap voor stap te begrijpen” of “Wat zie ik misschien over het hoofd aan deze situatie?”.

Je kunt ook vragen: “Geef me een ander perspectief op mijn idee”, of: “stel een aantal onconventionele benaderingen voor deze uitdaging voor”. Zo zorg je ervoor dat je problemen direct vanuit meerdere invalshoeken kunt bekijken. Misschien doorbreek je creatieve blokkades, ontdek je blinde vlekken in je denken of kom je met ideeën waar je alleen nooit aan zou denken.

