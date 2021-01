Geen oplaaddoosje, maar een ouderwetse kabel. In dit artikel leggen we uit hoe je een AirPods Max kunt opladen. Ook staan we stil bij de controversiële opberghoes, die extra zuinig met de accu van de koptelefoon omgaat.

Gids: AirPods Max opladen

De AirPods Max is de spreekwoordelijke vreemde eend in de bijt. Niet alleen zijn design valt op, ook opladen gaat anders dan je gewend bent. Daar waar je de reguliere AirPods en AirPods Pro via de bijgeleverde case van stroom voorziet, beschikt de Apple over-ear hoofdtelefoon over een heuse oplaadpoort. Je voorziet de AirPods Max van stroom via een Lightning-kabel.

Daarover gesproken: net als bij de iPhone 12 (en andere iPhones) krijg je geen oplader meegeleverd. Heb je nog geen oplaadblokje thuisliggen? Dan moet je deze dus los aanschaffen. Waarschijnlijk kun je het best direct een krachtige oplader aanschaffen, want de AirPods Max kan overweg met snelladen. Koop daarom een oplader van minstens 20 Watt. In dat geval kun je met 5 minuten opladen weer 90 minuten luisteren.

De AirPods Max heeft een gebruikersduur van 20 uur. Het maakt hierbij niet uit of je muziek luistert, de actieve ruisonderdrukking aan hebt staan of helemaal opgaat in de ruimtelijke audio-functie: je kunt altijd 20 uur vooruit op één enkele lading.

AirPods Max batterij controleren

Ben je benieuwd hoe vol je Apple-hoofdtelefoon zit? Dit check je het makkelijkste via de gekoppelde iPhone, iPad of Mac. Houd je AirPods Max dichtbij het apparaat en wacht totdat de notificatie laat zien hoe vol de hoofdtelefoon zit.

Gebruik je een Mac? Klik dan op het bluetooth-knopje rechtsboven in het scherm en laat je muis op de AirPods Max staan. Als het goed is zie je nu hoe vol de koptelefoon zit.

Je kunt het accupercentage van de Apple-headset ook handmatig controleren. Is de headset aan het opladen? Druk dan op de knop voor ruisbeheersing. Wanneer het accupercentage boven de 95 procent uitkomt, begint het lampje op de rechteroorschelp groen te branden. Indien de batterij voor minder dan 95 procent vol zit kleurt het lampje oranje.

Hangt de AirPods Max niet aan de oplader? Ook dan gebruik je de ruisbeheersing-knop om het accupercentage te checken. Het lampje brandt groen wanneer ‘ie voor minstens 15 procent vol zit. Als de over-ear hoofdtelefoon minder vol zit dan 15 procent kleurt het lampje oranje.

Over de opberghoes

Apple en controverse gaan hand in hand en ook met de AirPods Max is het weer raak. Met name de bijgeleverde hoes is onderwerp van gesprek. De zogeheten Smart Case is namelijk niet gemaakt om de AirPods-hoofdtelefoon te beschermen, maar voor het activeren van de ultra-energiezuinige stand.

Zodra je de koptelefoon in de hoes plaatst gebruikt hij minder stroom, waardoor de batterijduur wordt opgerekt. Je kunt de AirPods Max ‘gewoon’ opladen terwijl hij in de opberghoes zit.

Heb je geen Smart Case bij je, maar wil je wel de ultra-energiezuinige stand activeren? Leg de koptelefoon dan simpelweg op tafel neer. Na ongeveer een kwartier wordt de energiebesparende modus uit zichzelf geactiveerd. Door middel van oordetectie weet de AirPods Max dat je ‘m momenteel niet draagt.

Meer over de AirPods Max

Het draagcomfort en de kwaliteit van AirPods, maar dan in een over-ear-koptelefoon: dat is de AirPods Max in een notendop. Apples eerste hoofdtelefoon beschikt over uitstekend geluid, allerlei audiofuncties en is in vijf kleuren verkrijgbaar. Wil je de AirPods Max kopen? De koptelefoon kost 629 euro.