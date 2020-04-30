Sim only onbeperkt internet en bellen vergelijken

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29 resultaten vanaf € 16,67
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Sim only (10GB data)
Simyo
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Sim only (20GB data)
Odido
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Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
2 jaar
Budget Thuis
€ 16,67 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
1 jaar
Budget Thuis
€ 17,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Belsimpel
Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
1 maand
Budget Thuis
€ 24,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 25,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
1 jaar
Odido
€ 26,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
1 maand
Odido
€ 27,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
2 jaar
KPN
€ 28,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
1 jaar
KPN
€ 29,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 30,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Belsimpel
KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
1 maand
KPN
€ 30,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 31,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Belsimpel
Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 32,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Bekijk bij Odido

Een sim only onbeperkt internet en bellen is natuurlijk fantastisch. Overal eindeloos surfen op het internet, je mail checken of filmpjes kijken op YouTube en daarna bel je nog even een uurtje met je collega’s, vrienden of vriendinnen. En allemaal tegen een vast bedrag per maand! Met onze prijsvergelijker weet je direct waar je terecht kunt voor de beste deal.

Voor wie is sim only onbeperkt internet en bellen geschikt?

Onbeperkt internet en bellen is natuurlijk voor de grootverbruiker bedoeld, maar kan ook geschikt zijn voor mensen die simpelweg niet continu hun verbruik in de gaten willen houden. Het is bij een sim only met onbeperkt internet en bellen bijna niet mogelijk om over je bundel heen te gaan, waardoor je dus nooit meer gaat betalen dan de bedoeling was. 

Hoe vind ik de goedkoopste sim only onbeperkt internet en bellen?

Dat gaat met onze prijsvergelijker super eenvoudig. De goedkoopste aanbieding staat namelijk altijd automatisch bovenaan in de vergelijker. Als je dus alleen geïnteresseerd bent in de laagste prijs, ben je snel klaar. 

Uiteraard kun je met de filteropties nog wat meer voorkeuren doorgeven, waardoor je bijvoorbeeld alleen de aanbiedingen van een bepaalde provider ziet. 

Bij welke providers kan ik hiervoor terecht?

Niet alle providers hebben een sim only abonnement met onbeperkt internet en bellen. In onderstaande lijst zie je de providers waar je terecht kunt.

  • Budget Mobiel
  • KPN
  • Odido
  • Vodafone

Werkt het ook in het buitenland?

Helaas niet. Binnen de Nederlandse grenzen kun je zoveel internetten en bellen als je wil, maar in het buitenland is het een ander verhaal. Daar maak je gebruik van een ander netwerk waar jouw Nederlandse provider andere afspraken mee heeft.

Binnen de EU kun je vaak nog steeds erg veel internetten en bellen binnen jouw bundel, maar niet onbeperkt. Hoeveel dit dan precies is, kan per land anders zijn.

Zo werkt de prijsvergelijker

Onze prijsvergelijker zorgt ervoor dat de beste deal heel eenvoudig te vinden is. Bovendien zie je hier altijd de meest recente aanbiedingen. De goedkoopste deal staat automatisch bovenaan. Zelfs wanneer er een tijdelijke actieperiode is, pikt onze prijsvergelijker dat direct op. 

Door de filteropties te gebruiken kun je het getoonde aanbod nog wat verder aanscherpen. Zo kun je filteren op MB’s, belminuten, aantal SMS’jes, providers, 4G of 5G en nog veel meer. 

Als je eenmaal de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je op de aanbieding. Je komt dan automatisch op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar voltooi je de bestelling zoals normaal. Alleen nu weet je zeker dat je van de beste aanbieding gebruik hebt gemaakt!

Veel plezier met je sim only-abonnement met onbeperkt internet en bellen!

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