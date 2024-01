Sonos Ikea Symfonisk review: het beste van twee werelden

Sonos en Ikea hebben samen een speaker gemaakt. En het grappige is dat je deze speaker ook als boekenplank kunt gebruiken. Maar hoe goed is deze speaker eigenlijk? Lees er alles over in onze Symfonisk review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Symfonisk Prima geluid

Prima geluid Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie Chic design Minpunten Symfonisk Basgeluid blijft wat achter

Basgeluid blijft wat achter Niet via bluetooth te gebruiken

Niet via bluetooth te gebruiken Boekenplank-houder moet je er los bij kopen

Symfonisk review

De Symfonisk-serie is een opvallende samenwerking tussen twee bekende namen. Aan de ene kant heb je Sonos, bekend van hun prima audioproducten. En dan is er Ikea, die je wel kent van de kastjes die je zelf (soms vloekend) in elkaar moet zetten.

Samen hebben ze nu de Symfonisk-serie bedacht, een aantal prima wifispeakers voor een betaalbare prijs. In deze review lees je meer over de Symfonisk wifi-boekenplankspeaker (de tweede generatie) van 109 euro.

Prima afgewerkt design

De Symfonisk wifi-boekenplankspeaker is er in het zwart en wit. In de doos vind je twee kabels: een ethernetkabel en een stroomkabel. De stroomkabel is een braided (nylon) kabel en dat zien we graag vaker. Dat ziet er toch net wat mooier uit.

De kabel wordt mooi weggewerkt in de gleuven achterop de speaker en daardoor kun je hem makkelijker tegen de muur zetten. Maar het blijft natuurlijk wel jammer dat er per se een stroomkabel nodig is, draadloos is hij niet te gebruiken.

De boekenplankspeaker is liggend of staand neer te zetten en dat is fijn. Hij ziet er daarnaast behoorlijk robuust en chic uit. De rechthoekige Symfonisk is wat hoger dan een HomePod 2023, maar minder breed. Verder heeft de speaker heeft drie fysieke knoppen waarmee je het geluid harder of zachter kunt zetten of de muziek starten en pauzeren.

Installatie: zo gepiept

Om de Symfonisk te gebruiken moet je de bijbehorende app van Sonos installeren op je iPhone. De installatie is erg makkelijk en is zo gebeurd, maar je moet wel een (gratis) Sonos-account maken als je die nog niet hebt. Tijdens de installatie kun je ervoor kiezen om deze speaker alleen te installeren of toe te voegen aan een andere set speakers (van Sonos) als je die hebt.

Heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je de smartphone gebruiken om het geluid van de speaker nog verder in te stellen met behulp van TruePlay. Je speaker wordt dan correct afgesteld op de plek waar je hem hebt neergezet.

Na het instellen merkten we wel dat het geluid wat ‘voller’ klinkt. Maar als je de speaker daarna verplaatst, moet je TruePlay opnieuw uitvoeren. Houd daar even rekening mee als je nog niet zeker weet waar je de speaker neer wilt zetten.

Vervolgens kun je de speaker nog toevoegen aan Apple’s Woning-app. Jammer genoeg gaat dat niet door het scannen van een QR-code, maar moet je dat handmatig doen. Dus de Apple Woning-app openen en dan voor ‘Nieuwe accessoire’ kiezen. Daarna ‘Meer opties…’ en vervolgens waar je de speaker hebt geplaatst. Dat toevoegen werkt eenvoudig genoeg, maar kan natuurlijk makkelijker zoals bij veel apparaten met behulp van een QR-code.

Heb je dat eenmaal gedaan dan kun je Siri op je iPhone gebruiken om opdrachten te geven en dat werkt zoals je verwacht. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen dat je muziek van Queen in de woonkamer wilt luisteren. Even een paar seconden wachten en de muziek begint. Dat werkt prima!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

En zo klinkt hij …

Het geluid van de Sonos Symfonisk klinkt erg goed. We hebben hem even vergeleken met de HomePod 2023 en we moeten toegeven dat de ‘muziekbol’ van Apple net wat meer power en beter basgeluid heeft. Hij blaast qua sound in ieder geval wel de HomePod mini weg, die met € 108,95 in een vergelijkbare prijsklasse zit.

Je moet niet vergeten dat de HomePod 2023 ook een flink stuk duurder is (349 euro). De geluidskwaliteit van de Symfonisk boekenplankspeaker zit dus iets onder die van de HomePod 2023, maar de prijs is wel een flink stuk lager. Grappig detail: de Symfonisk boekenplankspeaker in deze review is onlangs zelfs nog een stukje goedkoper geworden en kost nu slechts 109 euro.

Overigens kun je ook twee Symfonisk speakers aan elkaar koppelen. Het geluid klinkt dan nog wat beter. Het verschil met een enkele HomePod 2023 wordt dan nog kleiner. En zelfs wanneer je twee van deze boekenplankspeakers koopt zijn ze nog steeds goedkoper dan de HomePod 2023. Dat koppelen gaat overigens via de Sonos-app of AirPlay 2.

Ben je van plan om de Symfonisk boekenplankspeaker te kopen? Dan kun je hem het beste tegen de muur zetten, op een kast. Of aan een muur bevestigen met de los aan te schaffen houder. De bastonen klinken dan beter en dat komt het geluid ten goede.

Geen bluetooth, met stekker

Het is wel jammer dat deze speaker geen ondersteuning heeft voor bluetooth. Je kunt dus niet rechtstreeks je iPhone met de speaker verbinden. Ook werkt de speaker niet zonder stekker. Je kunt hem dus niet zomaar meenemen naar een feestje buiten, zonder een stroompunt en wifi te regelen.

Er zitten natuurlijk ook voordelen aan dat de Symfonisk je wifi (of eternet) gebruikt om te streamen. Je hebt dan vrijwel geen last hebt van storingen, vertragingen en onderbrekingen die bij bluetooth nogal eens voorkomen. Maar het zou leuker zijn als beide opties mogelijk waren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met of zonder plank

Zoals gezegd kun je de speaker als een soort boekenplank aan de muur bevestigen met de wandbevestiger. Die moet je er los bij kopen voor 14,99 euro. Je krijgt er dan wel een siliconenmatje bij om op de speaker te leggen.

Daarnaast heb je ook de optie om de Symfonisk in combinatie met een oplaadplank te kopen. Je kunt de speaker dan met een beugel aan de muur bevestigen en hebt een draadloze oplader in het plankje eronder. Een slim idee, maar het luistert heel precies hoe je de smartphone neerlegt.

Ben je dus van plan om de speaker op te hangen? Neem dan de wandbevestiger. Of zet hem zelf op een boekenplankje.

Conclusie review Symfonisk boekenplankspeaker

Zoals je misschien al hebt gemerkt zijn we erg te spreken over de Symfonisk boekenplankspeaker van Sonos en Ikea. Het geluid is goed. Behoorlijk goed zelfs als je de schappelijke prijs in je achterhoofd houdt. Hij werkt met Apple Woning en laat zich makkelijk verwerken in een multiroom-opstelling. De bediening is eenvoudig en de speaker ziet er erg mooi afgewerkt uit. Wat wil je nog meer? Het is wel jammer dat je niet direct met bluetooth kunt verbinden. Daarnaast blijft een stekker altijd nodig en dat is soms wel lastig om weg te werken als je hem als boekenplank aan de muur gebruikt. De speaker kun je ook met een extra plank als draadloze oplader kopen. Dat idee is leuk, maar de plek waarop je de iPhone moet leggen is nogal precies. Leg je de iPhone er niet exact op, dan wordt hij niet opgeladen. Dat roept al snel irritatie op. Dan kun je de Symfonisk-speaker beter los kopen, met een aparte MagSafe-oplader.