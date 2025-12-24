Mijn product van het jaar is de MacBook Air (2024) en dit is waarom

Apple-producten zijn door het gebruik van betere chips toekomstbestendiger geworden. Daarom is de MacBook Air van 2024 mijn product van het jaar 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De MacBook Air (2024) is mijn product van het jaar

Ik heb het lang volgehouden met de laatste MacBook Air die het nog met een Intel-chip moest doen. Toendertijd twijfelde ik lang over de aankoop. Ik werkte namelijk al geruime tijd op Chromebooks, die bekend staan om hun lage prijskaartjes. Apple staat daar niet bekend om. Toch nam ik de sprong met het idee: Apple-producten blijven heel lang goed en relevant.

Toen kwam Apple met de M1-chip. Deze chip bleek een gamechanger, want MacBooks werden sneller en deden veel langer met hun batterij. Toch weigerde ik lang om over te stappen. Ik zou alles uit deze door Intel aangestuurde laptop halen wat er in zat.

Zelfs terwijl ik een app moest installeren om typen met het walgelijke butterflytoetsenbord een beetje dragelijk te maken. En zelfs al moest ik in de laatste jaren maximaal een paar tabbladen tegelijk open hebben staan omdat het apparaat anders een beroerte zou krijgen.

M3-chip

Vijf jaar heb ik het volgehouden, maar eind 2024 werd het dan toch tijd voor de MacBook Air met inmiddels een M3-chip. Het was alsof ik weer kon ademhalen tijdens het werk. Elke dag dat ik afgelopen jaar met deze laptop heb gewerkt was ik mezelf dankbaar voor deze beslissing.

Naast dat het apparaat soepel als boter is en het toetsenbord daadwerkelijk de letters typt die ik aanraak (niet onbelangrijk voor een journalist die de hele dag door schrijft) is het ook de batterij die indruk maakt. Het kan komen doordat ik de prestaties vooral vergelijk met mijn vorige MacBook die na een uurtje browsen al steunend en kreunend naar een oplaadpunt moest, maar het feit is dat je met zo’n M3-chip door en door en door kunt.

Inmiddels zit er natuurlijk alweer een M4-chip in de MacBook Air, maar er is geen enkele reden om dat apparaat aan te schaffen als je al een M3-chip hebt. Zelfs met een M2-chip of een M1-chip is er weinig mis met de laptop in je handen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Repareerbaarheid

Ik vind dat een bijzonder fijne ontwikkeling. Apple maakt zijn producten nu zo goed, dat je zelden iets nieuws hoeft te kopen. Tenminste: ik kan niet in de toekomst kijken, dus wie weet welke innovatie het bedrijf over enkele jaren introduceert waardoor je toch weer moet upgraden. Ook moet je er voorzichtig mee zijn, want de repareerbaarheid van deze apparaten valt nog steeds erg tegen.

Ik hoop dat iedereen die nog een Intel-chip in hun MacBook heeft zitten het zichzelf gunt om ook eindelijk deze upgrade te maken. Dat hoeft echt niet de nieuwste versie met M4-chip te zijn, maar een oudere editie in de aanbieding of tweedehands is ook nog steeds meer dan de moeite waard. Zeker als je nog zo’n butterflytoetsenbord hebt. Het leven is al zwaar genoeg. Benieuwd wat de laagste prijzen van de MacBook Air 2024 zijn? Bekijk ze in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt: