Review Zugu case: overal bescherming voor je iPad (mét een handige extra)

Het is belangrijk dat je iPad overal en altijd goed beschermd is, maar in hoeverre zorgt deze case van Zugu daarvoor? Dat lees je in deze review!

Review Zugu case

Neem jij je iPad overal mee naar toe? In dat geval is het belangrijk dat de tablet overal en altijd goed beschermd blijft. De hoes van Zugu doet precies dat en biedt 360˚ bescherming tegen krassen, stoten en vallen. Zugu heeft de case ontwikkeld voor de iPad, iPad Air, iPad Pro en iPad mini. Volgens het bedrijf kan de iPad een val van anderhalve meter doorstaan met de case van Zugu. Hoe goed werkt de case in de praktijk en is die de prijs van 65,99 euro waard? Dat lees je in deze review!

Voor deze review hebben we de Zugu case voor de iPad mini 2024 gebruikt.

Robuuste case voor de iPad mini

Wanneer je de case van Zugu uit de doos haalt valt direct op hoe stevig het hoesje is. De case komt met dikke randen en beschermt alle kanten van de iPad mini. Dat is een groot verschil met de Smart Folio van Apple, die alleen aan de voor- en achterzijde van de tablet bescherming biedt. Neem je jouw iPad mini vaak mee, omdat je bijvoorbeeld veel reist voor werk? Dan is de 360˚ bescherming bij de case van Zugu geen overbodige luxe. In praktijk blijkt dat de hoes van Zugu zeker tegen een stootje kan.

De hoes van Zugu voelt enorm stevig aan en past perfect om de iPad mini. Waar het verwijderen van apparaten uit hoesjes nog wel eens een probleem kan zijn, is dat bij de case van Zugu niet het geval. Je kunt de iPad mini eenvoudig weer uit de case halen, zonder daarvoor veel druk uit te oefenen. Nadeel is wel dat de iPad mini een stuk minder ‘mini’ is met de hoes, omdat het een robuuste case met dikke randen is. Dat is natuurlijk nodig voor de bescherming van het apparaat, maar je levert wel het compacte design van de iPad mini in.

Zeven magnetische standen

De case van Zugu is niet alleen bedoeld om de iPad mini te beschermen, maar helpt ook met het neerzetten van de kleine tablet. Het hoesje beschikt over maar liefst zeven verschillende standen, zodat je voor iedere situatie de juiste positie kunt instellen. In praktijk merken we dat we voornamelijk drie standen gebruiken, maar meerdere mogelijkheden zijn altijd fijn bij bijvoorbeeld onverwachte lichtinval op het scherm. Het display gaat automatisch aan als je de hoes van Zugu opent, dat een handige functie is die we ook kennen van de Smart Folio van Apple.

Zugu heeft uitsparingen in de cover van de case gemaakt, die ervoor zorgen dat de standaard op de juiste plek blijft staan. Een mooie extra functie van de hoes zijn de magnetische aansluitingen, die ervoor zorgen dat de standaard echt vastklikt in de uitsparingen. Wij zijn hier erg over te spreken, want de magnetische standen zijn enorm stevig. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de iPad mini naar achteren valt, de magneten houden de standaard goed op zijn plek.

Ruimte voor de Apple Pencil

De iPad mini leent zich perfect voor het maken van notities of het schetsen van tekeningen. Daar heb je wel een Apple Pencil voor nodig, maar dat is geen probleem met de case van Zugu. Je kunt de Apple Pencil op twee plekken bevestigen in het hoesje. Aan de achterkant kun je de stylus in een elastiek schuiven, aan de zijkant is de Apple Pencil magnetisch vast te klikken op de case van Zugu.

We zijn erg te spreken over deze twee plekken om de Apple Pencil op te bergen. Iedere plek heeft een voordeel, zo is het elastiek aan de achterzijde de beste optie als je de iPad mini met de Apple Pencil in je tas stopt. Het elastiek voorkomt dat de Apple Pencil gaat rondslingeren in je tas, want de stylus blijft stevig op zijn plaats zitten. Aan de zijkant biedt de case van Zugu de mogelijkheid om de Apple Pencil op te laden, zodat we nooit met een lege stylus te maken hebben. Hier is goed over nagedacht door Zugu, zo hoef je de iPad niet uit de case te halen om de Apple Pencil op te laden.

Review Zugu case voor de iPad: conclusie

Met de case van Zugu weet je zeker dat de iPad (mini) in alle situaties goed beschermd blijft. De randen van de tablet zijn allesbehalve kwetsbaar met het hoesje en de case voelt robuust aan. Helaas lever je wel het compacte ontwerp van de tablet in, maar daar krijg je optimale bescherming voor terug. Je hebt met de hoes van Zugu geen zorgen meer bij een onverwachte valpartij bij de iPad (mini). Over het ontwerp van de case is goed nagedacht, zo zijn er twee opties om de Apple Pencil te bevestigen en heb je maar liefst zeven standen om de iPad (mini) neer te zetten. Met deze zeven standen is er een juiste positie voor iedere situatie en voor elke vorm van lichtinval, omdat je de standaard van de case gemakkelijk aanpast. De standaard van de case komt met een handige extra, want je zet deze magnetisch vast. Op die manier staat de tablet enorm stevig, zelfs als je druk uitoefent bij het maken van tekeningen of notities. De verhouding tussen prijs en kwaliteit is het zeker waard, waardoor de hoes van Zugu een mooie toevoeging voor je iPad (mini) is.

