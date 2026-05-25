Review Teufel Rockster 2: voor als het écht (lekker) hard moet

De Rockster 2 is groot, zwaar en allesbehalve subtiel. Maar zodra de eerste beat uit deze speaker knalt, snap je meteen waarom dat zo is.

Pluspunten Enorm krachtig geluid met diepe bas

Blijft erg zuiver op hoog volume

Veel aansluitingen voor microfoons, gitaren en DJ-sets

Goede accu Minpunten Erg zwaar en groot

Vrij prijzig

Vrijwel geen verlichting achterop de speaker

Review Teufel Rockster 2

Je kent ze wel, van die bluetooth-speakers die ‘krachtig’ beloven te zijn, maar zodra je de muziek aanzet klinkt het alsof ze in een oude koekjestrommel liggen. De Teufel Rockster 2 laat zien horen hoe het wél moet. En doet er dan nog een paar flinke scheppen bovenop. Dit is geen gewone bluetooth-speaker, maar een enorme partybox (op wieltjes).

Al vanaf het moment dat we hem uit de doos haalden, wisten we het eigenlijk al. De Rockster 2 (1199,99 euro) is gigantisch. En dan ook echt huge. Het gevaarte konden we in de doos amper in de kofferbak van onze compacte middenklasser krijgen. Met bijna een meter hoogte en zo’n 44 kilogram schoon aan de haak is dit ook geen speaker die je eventjes onder je arm meeneemt. Gelukkig worden er wieltjes meegeleverd, maar die moet je er wel eerst zelf onder zetten.

Hard, harder, hardst…

Maar goed, deze speaker koop je natuurlijk niet om naar te kijken. Het draait allemaal om het geluid. En daar maakt de Rockster 2 meteen een waanzinnig goede indruk. De bas is diep en krachtig, zonder dat het meteen een grote dreunende massa wordt. Vooral bij dance, hiphop en feestmuziek voelt de speaker zich thuis. De grote 380 mm woofer speelt daarin de hoofdrol. Maar elke soort muziek prima te beluisteren op deze enorme box.

En hij kan ook écht hard. Daar kwamen we ook wel achter tijdens het schrijven van de review van deze Rockster 2. We hebben hem heel even getest op vrijwel maximale sterkte met Flat Beat van Mr Oizo en dan ga je echt wel lopen. In de WhatsApp-groep van de buurt werd ook al meteen gevraagd of het wat minder kon.

Je wilt in ieder geval niet in de buurt staan als dit duiveltje zijn keel eens flink opentrekt. En als je het helemaal gek wilt maken kun je er zelfs tot 100(!) met elkaar verbinden.

… maar wel zuiver geluid

Wat vooral opvalt, is dat de speaker niet alleen hard kan, maar ook goed blijft klinken. Sommige party-speakers vervormen nogal als je ze (erg) hard zet. Maar de Rockster 2 houdt het allemaal netjes onder controle. Stemmen blijven duidelijk en instrumenten verdrinken niet meteen in de bas. Natuurlijk kun je ook de bas vol open gooien, als je dat leuk vindt. Maar dat zouden we niet aanraden en zeker niet als je een goede relatie met je buren wilt houden.

Volop verbindingen en aansluitingen

Je kunt via bluetooth twee apparaten tegelijk verbinden. Daarna kun je bijvoorbeeld met je iPhone en Spotify of Apple Music lekker tekeer gaan. Met een schuifknop bovenop kun je vloeiend switchen tussen de twee bronnen. Hier zijn ook de belangrijkste draaiknoppen te vinden, zoals het volume en het aanpassen van onder andere de lage tonen en hoge tonen. Dit alles wordt verlicht zodat je het ook tijdens de late uurtjes goed kunt zien.

Achterop de Rockster 2 stikt het ook van de aansluitingen. Je kunt er van alles op aansluiten, denk aan microfoons, gitaren, DJ-sets en zelfs lichtinstallaties. De speaker kan zelfs lichtshows aansturen via DMX. Dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk betekent het gewoon dat de lampen mee kunnen knipperen op de muziek.

Jammer genoeg zit er bij de aansluitingen op de achterkant vrijwel geen verlichting. Dat is wel jammer, want als je daar moet zijn tijdens een laat tuinfeestje is het lastig om de juiste poorten of knoppen te vinden.

De batterijduur is ook prima voor zo’n monster van een speaker. Volgens Teufel gaat hij tot ongeveer 15 uur mee op een acculading. Dat betekent dat je zonder problemen een hele middag kunt barbecueën én daarna nog tijdens het avondfeest kunt genieten van muziek, zonder dat er een stopcontact in de buurt hoeft te zijn.

Misschien toch net een beetje té?

Toch is de Rockster 2 niet perfect. Het formaat blijft namelijk wel een dingetje. Voor binnenshuis is hij eigenlijk echt te groot. Je neemt hem ook niet zomaar even mee naar vrienden voor een tuinfeest. En zelfs met de ingebouwde wielen blijft het een flink gevaarte om te sjouwen. Ook de prijs is erg stevig, want met een prijskaartje rond de 1200 euro is dit echt een speaker voor mensen die serieus geluid willen.

En eerlijk is eerlijk, voor een rustig avondje onder de parasol met wat achtergrondmuziek is dit apparaat eigenlijk een beetje overkill. De Rockster 2 voelt zich pas echt thuis op grote feestjes, sportevenementen of karaoke-avonden waarbij de hele straat mag weten dat er bij jou gefeest mag worden!

Conclusie: review Teufel Rockster 2

De Rockster 2 is zo’n speaker waarbij iedereen meteen een opmerking klaar heeft als je hem even flink laat knallen. Je merkt dat Teufel niet zomaar een bluetooth-speaker wilde maken, maar een apparaat waarmee je zonder moeite een flink tuinfeest (en groter) van muziek kunt voorzien. En ergens is dat precies waarom de Rockster 2 zo goed is. Hij probeert niet klein, stijlvol of bescheiden te zijn. Deze speaker wil gewoon keihard muziek draaien en iedereen laten genieten. En daar slaagt hij dan ook met vlag en wimpel in. Voor wie regelmatig (grote) feestjes geeft in zijn achtertuin, of een speaker zoekt die een grote ruimte echt goed aankan, is de Teufel Rockster 2 een regelrechte aanrader. Maar zoek je toch iets kleiners dan is de Rockster Air 2 de betere keuze.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen.

