iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

iPhone 17 vs iPhone Air: wat mis je en krijg je bij de dunste iPhone?
Maurice Snijders
8 oktober 2025, 13:49
4 min leestijd
iPhone 17 vs iPhone Air: wat mis je en krijg je bij de dunste iPhone?

Als je de iPhone 17 en de iPhone Air naast elkaar legt, zie je zowel plus- als minpunten – die zetten we in deze vergelijking eens op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Snelnavigatie

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

iPhone 17 vs iPhone Air

De meest opvallende verschillen tussen de iPhone 17 en de iPhone Air zijn natuurlijk de dikte en de prijs. Je koopt de iPhone 17 bij Apple voor 969 euro en de iPhone Air voor 1229 euro. Op andere plekken wordt het verschil al kleiner en betaal je voor de iPhone 17 € 969,- en voor de iPhone Air € 1.076,-. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer verschillen. Die brengen we aan het licht door de toestellen met elkaar te vergelijken.

Behuizing

Hoewel de iPhone Air natuurlijk een stuk dunner is dan de iPhone 17, is die tegelijkertijd ook groter. De afmetingen zijn: 156,2 x 74,7 x 5,6 mm ten opzichte van 149,6 x 71,5 x 8 mm. Vanwege de dunheid is de iPhone Air desondanks heel wat lichter dan de iPhone 17, namelijk 165 gram ten opzichte van 177 gram.

Maar het belangrijkste verschil is dat het frame van de Air is gemaakt van titanium en dat van de 17 van aluminium. Als Apple voor de iPhone Air ook voor aluminium had gekozen, was die nog een stukje lichter geweest. Maar ook minder sterk en dat is voor zo’n dunne iPhone natuurlijk niet wenselijk. De iPhone Air is bovendien ook aan de achterkant voorzien van Ceramic Shield, wat bij de iPhone 17 ontbreekt.

Scherm

Net als de behuizing is het scherm van de iPhone Air met 6,5 inch ook iets groter dan dat van de iPhone 17 (6,3 inch). Dat zorgt voor een verschil in resolutie: 1260 x 2736 pixels ten opzichte van 1206 x 2622 pixels. De pixeldichtheid blijft hierdoor op beide toestellen hetzelfde: 460 pixels per inch. Voor de rest zijn de schermen ook helemaal hetzelfde, met dezelfde maximale helderheid van 3000 nits, dezelfde always-on functie en dezelfde antireflectiecoating.

17 iphone air

Camera

Wanneer je beide iPhones naast elkaar legt, zie je direct dat de iPhone 17 een extra cameralens heeft. Toch is er ook een grote overeenkomst tussen de camera’s. Beide toestellen hebben namelijk dezelfde hoofdcamera: een 48-megapixel groothoekcamera, allebei met een diafragma van f/1.6.

De iPhone 17 heeft daarnaast nog een 48-megapixel ultragroothoekcamera met een diafragma van f/2.2, die mis je dus op de iPhone Air. Dat is dan ook het enige verschil. De 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage aan de voorkant is op allebei de iPhones weer helemaal hetzelfde.

Prestaties

De iPhone 17 draait op de A19-chip en heeft 8 GB werkgeheugen. Daarmee is hij iets sneller en energiezuiniger dan voorganger iPhone 16, die draait op de A18-chip met 8 GB werkgeheugen. De iPhone Air doet er echter een stapje bovenop. Die draait op de A19 Pro-chip en heeft maar liefst 12 GB werkgeheugen. Dit betekent dat de iPhone Air wel degelijk sneller en energiezuiniger is dan de iPhone 17. Bovendien heb je bij de iPhone Air de optie om voor 1 TB opslagruimte te kiezen. Dat mis je op de iPhone 17.

Batterij

Een nadeel van het feit dat de iPhone Air zo dun is, is dat er een minder grote batterij in past. Apple heeft dit een beetje kunnen compenseren door er geen SIM-slot in te bouwen (de iPhone Air werkt alleen met een eSIM). Zodoende zit er een batterij in met een capaciteit van 3149 mAh. Dat is nog altijd minder dan de capaciteit van de iPhone 17-batterij, want die bedraagt 3692 mAh.

Desondanks is het verschil in batterijduur niet enorm groot. Dat komt mede door de energiezuinigere chip van de iPhone Air. Met de 17 kun je tot 30 uur video afspelen en met de Air komt je toch nog op 27 uur video afspelen. Met beide iPhones kom je in elk geval met gemak de dag door. Maar als je een lange batterijduur belangrijk vindt, kan dit natuurlijk het verschil maken.

17 iphone air

Voor- en nadelen

Voordelen iPhone 17

  • Een stuk goedkoper
  • Extra cameralens
  • Langere batterijduur

Nadelen iPhone 17

  • Langzamere processor
  • Minder werkgeheugen
  • Geen optie voor 1 TB opslagruimte

Voordelen iPhone Air

  • Super dun
  • Snellere processor en meer werkgheugen
  • Optie voor 1 TB opslagruimte

Nadelen iPhone Air

  • Een stuk duurder
  • Maar één cameralens
  • Kortere batterijduur
zijkant 17 vs air

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone Air

De iPhone 17 is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger: een groter scherm met always-on, een beter chip, langere batterijduur, twee 48-megapixelcamera’s en een verbeterde frontcamera. Daarbij is de iPhone 17 slechts 100 euro duurder dan de iPhone 16, dus dan is de keuze snel gemaakt.

Vergelijken we de iPhone 17 met de iPhone Air, dan valt direct op dat de Air nog duurder is. Toch moet je het bij de Air doen zonder ultragroothoekcamera en met een kortere batterijduur. Aan de ander kant krijg je dan wel een ultradunne iPhone met een titanium frame, een snellere chip, meer werkgeheugen en een optie voor 1 TB opslagruimte.

iPhone 17 of iPhone Air kopen?

Heb je je keuze gemaakt en ben je van plan om de iPhone 17 of de iPhone Air aan te schaffen? Kijk dan zeker naar de onderstaande deals en voorkom zo dat je teveel betaalt!

Apple iPhone 17 deals

Abonnement
Los toestel

Apple iPhone 17

20000 min of 20000 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 34,50 p/m

Eenmalig toestel € 248,00

Gemiddeld p/m: € 45,03

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 17

120 min of 120 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 36,50 p/m

Eenmalig toestel € 252,00

Gemiddeld p/m: € 47,20

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17

150 min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 37,50 p/m

Eenmalig toestel € 262,00

Gemiddeld p/m: € 48,62

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone
Vergelijk alle Apple iPhone 17 abonnementen

Apple iPhone Air deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone Air

150 min en onbeperkt sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 55,00 p/m

Eenmalig toestel € 43,00

Gemiddeld p/m: € 57,00

Bekijk bij Belsimpel
Vodafone

Apple iPhone Air

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 54,50 p/m

Eenmalig toestel € 58,00

Gemiddeld p/m: € 57,11

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone Air

150 min of 150 sms

30000MB (5G)

2 jaar

€ 58,50 p/m

Eenmalig toestel € 48,00

Gemiddeld p/m: € 60,71

Bekijk bij Belsimpel
KPN
Vergelijk alle Apple iPhone Air abonnementen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone iPhone Apple iPhone 17 iPhone Air

Bekijk ook

iPhone 17 vs 17 Pro camera: dit zijn exclusieve functies voor de Pro

iPhone 17 vs 17 Pro camera: dit zijn exclusieve functies voor de Pro

1 oktober 2025

iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: dit is wat de Pro extra te bieden heeft

iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: dit is wat de Pro extra te bieden heeft

29 september 2025

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: welke is de beste keuze?

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25: welke is de beste keuze?

24 september 2025

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: welke accu is beter?

iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: welke accu is beter?

23 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren