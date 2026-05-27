De eerste bèta’s van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn er – dit is er nieuw

Ontwikkelaars kunnen aan de slag met de eerste bèta van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 die Apple heeft uitgebracht – dit moet je erover weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De eerste bèta’s van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn er

Apple heeft onlangs de eerste bèta van iOS 26.6 voor ontwikkelaars uitgebracht. Deze iOS 26.6 bèta 1 volgt zo’n twee weken na de officiële release van iOS 26.5 voor het grote publiek. In iOS 26.5 bracht Apple drie verbeteringen naar je iPhone, waaronder nieuwe wallpapers, end-to-end encryptie voor Berichten en het eenvoudiger koppelen van accessoires van derden. Ook loste Apple met deze update meer dan 50 beveiligingsproblemen op.

Van iOS 26.6 verwachten we gezien de bèta 1 eigenlijk niet echt nieuwe functies en features. Dat is ook wel logisch want alle aandacht gaat binnenkort naar iOS 27. Op 8 juni gaat de WWDC (Worldwide Developer Conference) van Apple van start. Daar zal Apple naar verwachting iOS 27 en nog veel meer onthullen. Deze volgende grote software-update van Apple zal zoals altijd in september beschikbaar komen. Gedurende de zomer werkt Apple nog verder aan iOS 27.

Eerstvolgende versie

iOS 26.6 is de eerstvolgende versie die Apple uitbrengt. Deze versie bouwt voort op iOS 26 en de daaropvolgende releases die sinds afgelopen najaar zijn verschenen. Vorig jaar verscheen iOS 18.6 bèta 1 later dan iOS 26 bèta 1. Dat betekent dat iOS 26.6 bèta 1 ook iets eerder uitkomt dan voor 2025 het geval was. Daarnaast verwachten ook dat Apple iOS 26.5.1 binnenkort uitbrengt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft ook de eerste bèta’s voor ontwikkelaars van macOS 26.6 en iPadOS 26.6 uitgebracht. Geregistreerde ontwikkelaars kunnen de bètaversies downloaden via de app ‘Instellingen’ op de iPhone of iPad door naar het gedeelte ‘Algemeen’ te gaan en ‘Software-update’ te selecteren. Wil je niets missen van alle software-ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!