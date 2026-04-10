WhatsApp werkt aan een nieuwe update voor de app. Je hoeft dan niet meer je telefoonnummer prijs te geven aan andere gebruikers.

Deze nieuwe WhatsApp-functie wordt belangrijk (en ga je dagelijks terugzien)

WhatsApp is achter de schermen bezig met een nieuwe functie, die je manier van chatten voorgoed kan aanpassen. Waar je nu nog standaard je telefoonnummer nodig hebt om iemand te bereiken, is dat straks niet meer nodig. Wel zo veilig en uiteraard ook een stuk makkelijker.

De populaire chatdienst van Meta experimenteert met een systeem waarbij je een eigen, unieke gebruikersnaam in WhatsApp kunt instellen. Iets wat concurrent Telegram al langer heeft.

Vooral vanwege de privacy is dit natuurlijk al een uitstekende functie. Maar het maakt WhatsApp niet alleen veiliger, maar ook weer een stukje flexibeler. Denk aan situaties waarin je snel contact wilt leggen zonder meteen persoonlijke gegevens zoals je telefoonnummer prijs te geven.

Het zou dan misschien ook betekenen dat spam-accounts veel makkelijker een nieuw account kunnen aanmaken. Maar het lijkt erop dat WhatsApp daar wel rekening mee gaat houden.

Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan hoe dit er precies uit gaat zien. Maar volgens de eerste berichten lijkt het erop dat WhatsApp duidelijke regels gaat instellen voor gebruikersnamen, zodat ze uniek blijven en niet zomaar misbruikt kunnen worden.

Daarnaast geldt dat je gewenste gebruikersnaam nog vrij moet zijn. Is die naam al gekoppeld aan een account op bijvoorbeeld Instagram of Facebook, dan moet je eerst bewijzen dat jij de eigenaar bent van dat profiel voordat je dezelfde naam op WhatsApp kunt claimen. Ook wordt verwacht dat er extra controles komen om verwarring of imitatie te voorkomen.

Gebruikersnaam zonder telefoonnummer in WhatsApp: dit is wanneer

Wanneer je er zelf mee aan de slag kunt, is nog niet bekend. Op dit moment is de functie beschikbaar in de bètaversie van WhatsApp en dat voor een kleine groep. De komende weken maakt de chatapp gebruikersnamen beschikbaar voor een groter aantal gebruikers.

