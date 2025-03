AirTag 2: dit is wanneer Apple’s volgende product verschijnt

Apple bereidt weer een nieuwe release voor! De AirTag 2 is Apple’s volgende product, maar wanneer verschijnt het apparaatje? Dit weten we al over de nieuwe AirTag.

AirTag 2

Het was een drukke periode voor Apple, want het bedrijf heeft meerdere producten uitgebracht. Eind februari verscheen de iPhone 16e, begin maart zagen we de iPad 2025, iPad Air 2025, MacBook Air 2025 en de Mac Studio 2025. Inmiddels bereidt Apple de volgende release alweer voor, want de AirTag 2 komt eraan. Het is de verwachting dat de nieuwe generatie van de AirTag nog dit voorjaar verschijnt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman komt de AirTag 2 rond het midden van 2025. Deze voorspelling werd recent bevestigd door nieuwe geruchten, die zeggen dat Apple’s volgende release in mei of juni valt. De nieuwe generatie van de AirTag verschijnt dus al over twee of drie maanden. Ben je benieuwd wat er verandert bij de tracker? Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar.

Nieuwe functies

Bij de AirTag 2 zien we voornamelijk verbeteringen in het bereik van het apparaatje. De tracker wordt voorzien van de U2-chip, waarmee het bereik tot drie keer groter wordt dan bij de huidige AirTag. We zagen de U2-chip eerder in de iPhone 15- en de iPhone 16-serie. De nieuwe chip zorgt ervoor dat nauwkeurig zoeken over een groter gebied beschikbaar is. Nu wordt de precieze locatie binnen een bereik van 10 tot 25 meter weergegeven, bij de U2-chip is dat maar liefst 60 meter.

Met nauwkeurig zoeken wordt de precieze afstand tussen jou en de AirTag getoond op je iPhone. Dat is niet alles, want een pijl wijst ook in de richting van de AirTag. Het vinden van de AirTag 2 wordt door het grotere bereik veel gemakkelijker. Daarnaast is de speaker beter geïntegreerd in de volgende versie van de AirTag. Het wordt moeilijker om de luidspreker te verwijderen, zodat het apparaatje niet wordt misbruikt voor stalking.

Prijs van de AirTag 2

Het is nog onduidelijk welke veranderingen Apple nog meer naar de AirTag 2 brengt. Volgens geruchten krijgt de tracker betere integratie met de Apple Vision Pro, maar dat is voor de meeste gebruikers weinig interessant. Bij het ontwerp van de AirTag worden in ieder geval geen aanpassingen verwacht. Apple kiest opnieuw voor een rond design dat gemakkelijk te openen is. In de toestel vinden we een knoopcelbatterij, net als bij de huidige AirTag.

Het is dus helaas niet mogelijk om de AirTag 2 op te laden. Er zijn nog weinig geruchten opgedoken over de prijs van de volgende AirTag. Dat is goed nieuws, want daardoor is de kans groot dat het apparaatje de prijs van de huidige AirTag overneemt. Je haalt de AirTag bij Apple voor 39 euro, maar bij andere aanbieders betaal je al snel (veel) minder. Ben je benieuwd waar je de AirTag het goedkoopst haalt? Bekijk dan hier de laagste prijzen: