De tweede helft van het jaar wordt het druk voor Apple-fans. Er staan namelijk zestien nieuwe Apple-producten op de planning voor 2026.

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Deze 16(!) producten brengt Apple dit jaar nog uit

Apple heeft dit jaar al wat leuke producten laten zien, maar het bedrijf is volgens geruchten nog lang niet klaar. Sterker nog, er lijken in de tweede helft van 2026 nog zestien nieuwe Apple-producten aan te komen.

iPhones

De meeste ogen zijn natuurlijk gericht op de nieuwe iPhones. In september komen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Die krijgen waarschijnlijk een snellere A20 Pro-chip, een kleinere Dynamic Island en verbeteringen voor de camera. Ook wordt er gesproken over een nieuwe kleur, donkerrood.

Nog spannender is de iPhone Ultra of iPhone Fold. Dit moet de eerste vouwbare iPhone worden. Je krijgt dan een normaal scherm aan de buitenkant en een groter scherm aan de binnenkant. Klap je hem open, dan lijkt je iPhone ineens meer op een kleine iPad. iOS 27 zou daar speciaal op worden aangepast, zodat je makkelijker twee apps naast elkaar gebruikt.

Apple Watches

Er komen ook nieuwe Apple Watches aan. De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 krijgen beide mogelijk nieuwe gezondheidsfuncties. Er gaan zelfs geruchten over Touch ID, maar dat is ook nog niet zeker.

iPads

Bij de iPads lijkt Apple met een gewone iPad en iPad mini te komen. De normale iPad krijgt vermoedelijk een chip die goed overweg kan met Apple Intelligence. De iPad mini wordt mogelijk een stukje luxer, met een oled-scherm en een waterbestendig ontwerp.

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Meerdere Macs

Dan zijn er nog de Macs. Apple zou de Mac Studio, Mac mini, iMac en MacBook Pro willen vernieuwen. Daarnaast gaan er ook geruchten over een MacBook Ultra. Vooral die laatste klinkt interessant, want dat wordt mogelijk een dunnere laptop met een oled-scherm en zelfs een touchscreen.

Overige producten

Dit jaar worden er ook een nieuwe Apple TV, HomePod mini, grote HomePod en een compleet nieuwe Home Hub (soms ook wel HomePad genoemd) verwacht. Vooral die Home Hub is interessant, want dat wordt waarschijnlijk een klein schermpje voor aan de muur of op tafel. Daarmee bedien je je slimme huis en praat je met de vernieuwde Siri.

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