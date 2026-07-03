Heb je een betaald iCloud-abonnement? Dan hebben we goed nieuws. In iOS 27 krijg je er gratis twee nieuwe functies bij!

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iCloud krijgt er binnenkort twee nieuwe functies bij (en dit zijn ze)

Betaal je elke maand voor extra iCloud-opslag? Dan krijg je er met iOS 27 binnenkort twee handige extra’s bij. Je hoeft daar niet opnieuw je portemonnee voor te trekken, want de functies worden onderdeel van iCloud Plus.

Apple Intelligence krijgt een upgrade

De eerste nieuwe functie heeft te maken met Apple Intelligence. Dat is de slimme AI van Apple, waarmee je bijvoorbeeld plaatjes kunt maken in de app Image Playground. In iOS 27 worden sommige van die AI-functies krachtiger, maar Apple zet er wel een dagelijkse limiet op. Dat betekent dat je niet eindeloos afbeeldingen kunt laten maken of zware AI-taken kunt uitvoeren.

Heb je een betaald iCloud-abonnement, dan mag je in iOS 27 de functies vaker gebruiken. Apple doet dit omdat zulke functies veel rekenkracht kosten. Niet alles gebeurt op je iPhone en een deel loopt via online servers.

Beveiligingscamera’s worden slimmer

De tweede nieuwe functie is vooral leuk voor mensen met slimme beveiligingscamera’s in de Woning-app. HomeKit Secure Video krijgt namelijk ondersteuning van Apple Intelligence. Je iPhone kan dan beter vertellen wat er in een camerabeeld gebeurt. In plaats van alleen een clip, krijg je bijvoorbeeld een korte omschrijving van wat er te zien is.

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Ook zoeken in oude camerabeelden wordt dan makkelijker. Wil je weten wanneer er iemand bij de voordeur stond, dan hoef je straks minder zelf door alle beelden te bladeren. De Woning-app kan belangrijke momenten ook automatisch naar voren halen, zodat je sneller ziet wat je wilt.

Maar niet voor elk abonnement van iCloud

Niet iedereen krijgt alles zomaar. De AI-limieten lijken vooral hoger te worden bij de meeste iCloud-abonnementen in iOS 27, maar het goedkoopste 50GB-abonnement valt mogelijk buiten de boot. Voor de nieuwe camerafuncties lijkt minimaal 200GB nodig te zijn. Dat abonnement kost in Nederland op dit moment 2,99 euro per maand.

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