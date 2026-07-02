Apple Kaarten krijgt al deze handige nieuwe functies erbij in iOS 27

De Kaarten-app heeft in iOS 27 niet zoveel updates gekregen als sommige andere Apple-apps, maar er zijn zeker wel wat interessante functies.

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Apple Kaarten krijgt nieuwe functies in iOS 27

Het nieuwe iOS 27 verschijnt pas in september, maar we weten wel al welke nieuwe functies er dan komen voor Apple Kaarten. We zetten ze voor je op een rij, ook al komen ze niet allemaal naar Nederland.

Verbeterde Flyover

Apple werkt de functie Flyover van Apple Kaarten in ‌iOS 27‌ verder uit, waardoor de weergave gedetailleerder wordt dan voorheen. De functie combineert luchtfoto’s met Vision Intelligence-modellen voor meer textuur en scherpere beelden van bomen, architectuur en meer. Apple zegt dat bepaalde steden over de hele wereld nu scherper en levensechter worden weergegeven. Verbeteringen zijn te zien op alle vlakken, van de vormen van individuele bomen tot de manier waarop het licht weerkaatst op het glas van wolkenkrabbers.

Flyover is een functie van Apple Kaarten die gedetailleerde 3D-bezienswaardigheden, wegen, parken, gebouwen en meer biedt in meer dan 350 steden. De huidige versie van Flyover maakt gebruik van luchtfoto’s die vanuit vliegtuigen zijn gemaakt, maar de nieuwe ‌iOS 27‌-versie verbetert de kwaliteit met behulp van AI.

Nieuw icoontje

Apple heeft in ‌iOS 27‌ een aantal van zijn Liquid Glass app-pictogrammen bijgewerkt door meer glasachtige lagen toe te voegen. De pictogrammen hebben nu meer diepte, en bij het pictogram van de Apple Kaarten-app is het verschil in iOS 27 bijzonder duidelijk te zien.

Lokale lijsten (niet in Nederland)

Lokale lijsten maakt gebruik van slimme inzichten op basis van wat er in jouw omgeving trending is, om suggesties te doen voor plekken die je zou moeten bezoeken. Apple Kaarten toont lokaal relevante verzamelingen van plekken, zodat je gemakkelijker populaire en interessante locaties kunt vinden om te bezoeken. Lokale lijsten is gericht op privacy en maakt geen gebruik van informatie die aan individuele gebruikers is gekoppeld. Deze functie is alleen beschikbaar in de VS.

Trending restaurants (niet in Nederland)

In de zoekinterface is er een rubriek ‘Trending restaurants’ waarin je de beste restaurants in jouw huidige omgeving kunt zien.

Natuurlijke taal in zoekopdrachten

Met de zoekfunctie op basis van natuurlijke taal kun je met Apple Kaarten in iOS 27 een route opvragen waarbij tolwegen of snelwegen worden vermeden.

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Nieuwe widget

Op de Apple Watch zit een nieuwe widget ‘Geparkeerde auto’ in de Slimme Stapel. Daarmee kun je eenvoudig de laatst bekende locatie van je auto zien, met informatie die vanaf je iPhone wordt gesynchroniseerd.

Verbeterde offline kaarten

Apple meldt dat de offline kaarten in ‌iOS 27‌ zijn verbeterd. Er worden meer locaties op de kaart weergegeven, de labels zijn donkerder en duidelijker en er zijn pictogrammen die in één oogopslag beter te herkennen zijn. Als je op een locatie tikt, bijvoorbeeld een stad, wordt er automatisch ingezoomd op dat gebied, zodat je kunt zien wat er te vinden is.

Visited Places (niet in Nederland)

De functie ‘Visited Places’ van Apple Kaarten is in ‌iOS 27‌ nauwkeuriger en mist minder snel locaties. ‘Visited Places’ houdt bij waar je bent geweest en rangschikt de bezochte locaties op categorie en locatie. ‘Visited Places’ wordt in ‌iOS 27‌ ook uitgebreid naar meer locaties, maar vooralsnog niet naar Nederland.

iOS 27 komt in september

Zoals gezegd brengt Apple iOS 27 met alle nieuwe functies voor Apple Kaarten waarschijnlijk in september voor het grote publiek op de markt. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!