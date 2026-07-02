Shoppen bij buitenlandse webshops wordt duurder: dit moet je weten

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
2 juli 2026, 12:34
2 min leestijd
Shoppen bij buitenlandse webshops wordt duurder: dit moet je weten

Bestellen bij webshops buiten Europa wordt duurder. Vooral de prijzen van kleine pakketjes stijgen daardoor flink.

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Shoppen bij buitenlandse webshops wordt duurder: dit moet je weten

Bestel je regelmatig goedkope telefoonhoesjes, kabeltjes, laders of andere gadgets voor je iPhone bij buitenlandse webshops als Temu, AliExpress of Shein? Dan is het goed om even op te letten. Je bestelling kan vanaf nu namelijk duurder uitvallen dan je gewend bent.

temu kopen

Er is een nieuwe heffing ingegaan voor pakketjes die van buiten de Europese Unie komen. Denk daarbij niet alleen aan China, maar ook aan webshops uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. De extra kosten zijn minstens 3 euro per productcategorie. Dat klinkt misschien niet heel veel, maar bij een kleine bestelling kan het flink aantikken.

Stel, je koopt een telefoonhoesje van 2 euro, een Apple Watch-bandje van 3 euro en een oplader van 2 euro. Omdat dit drie verschillende soorten producten zijn, komt daar drie keer 3 euro bovenop. Je bestelling van 7 euro kost dan opeens 16 euro.

De regel geldt voor producten met een waarde tot 150 euro. En laat dat nou precies de prijsklasse zijn waarin veel mensen shoppen bij buitenlandse webshops. Juist dat soort kleine pakketjes wordt nu minder goedkoop.

iPhone 14 hoesjes

De webwinkel moet de heffing betalen wanneer het pakketje Europa binnenkomt. Dat betekent niet automatisch dat jij die 3 euro als betaalverzoek krijgt. Webshops mogen zelf bepalen hoe ze ermee omgaan. Ze kunnen de kosten zelf betalen, maar de kans is groot dat ze die gewoon verwerken in de prijs.

De maatregel is bedoeld om de enorme stroom goedkope pakketjes af te remmen. Ook moeten producten van buiten de EU beter gecontroleerd kunnen worden. Dat is belangrijk, want niet alle goedkope elektronica voldoet aan de Europese veiligheidsregels.

Apple Watch Bandjes

Shoppen bij Temu en andere buitenlandse webshops kan dus nog steeds, maar het wordt dus wel duurder. Kijk voortaan dus goed naar de totaalprijs voordat je bestelt. Dat goedkope Apple Watch-bandje en iPhone-hoesje is misschien ineens helemaal niet meer zo’n koopje.

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