Powerbeats 4 met nieuw design uitgelekt via iOS 13.3.1

Apple doet zijn best om nieuwe producten geheim te houden, maar zijn eigen software-updates gooien vaak roet in het eten. Ook het zojuist verschenen iOS 13.3.1 maakt zich hier schuldig aan.



Powerbeats 4 uitgelekt in de code van iOS 13.3.1

Vlak na de release van de update ontdekte MacRumors verwijzingen naar de Powerbeats 4, inclusief een icoon dat het design van deze onaangekondigde oordopjes laat zien. Op het icoontje is duidelijk te zien dat Apple van plan is om het ontwerp van de Powerbeats 3 te combineren met de draadloze Powerbeats Pro.

Ook het ontwerp van de beugel, die je om je oren plaatst, is veranderd. Zo is het oortelefoongedeelte diagonaal geplaatst, net zoals bij de Powerbeats Pro. De beugel is meer gebogen, zodat deze mogelijk beter om je oren blijft zitten.

Een ander opvallend detail is het draadje dat uit de onderkant van deze beugel komt. Het lijkt er dus op dat Apple een koordje toevoegt dat je achter je nek plaatst, zodat de oordopjes niet zomaar op de grond vallen als je ze uit je oren haalt.

Wat we niet in het icoontje zien maar wel verwachten, is dat deze nieuwe Powerbeats waarschijnlijk dezelfde specs als de AirPods 2 en AirPods Pro krijgen. Zo is hoogstwaarschijnlijk een H1-chip aanwezig zijn om de verbinding betrouwbaarder te maken. Ook is er waarschijnlijk ondersteuning voor ‘Hé Siri’ om berichten voor te lezen en andere spraakopdrachten te geven.

Wanneer kunnen we de oordopjes verwachten?

Qua prijs zullen de Powerbeats 4 waarschijnlijk dicht bij de Powerbeats 3 liggen, dus reken op de prijs van ongeveer 200 euro. Wanneer we de oordopjes kunnen verwachten is niet duidelijk, maar nu ze in de code van iOS 13.3.1 zijn opgedoken, kan dit ieder moment gebeuren. Mogelijk is dit één van de aankondigingen die Apple doet tijdens het maart-event, waar we ook de iPhone SE 2 en iPad Pro 2020 verwachten.

