Maak kans op een iPhoned Pasen 2022 prijzenpakket t.w.v. 420 euro

Het is weer tijd voor de iPhoned Pasen 2022 winactie! Ook dit jaar kun je heel toffe prijzen winnen! Wil je weten hoe? Lees dan snel verder!

iPhoned Pasen 2022 winactie t.w.v. 419,94 euro!

Het is weer Pasen! Tijd om eieren te zoeken en te smullen van al die lekkere chocolade. Maar weet je wat nog veel leuker is? Meedoen met de iPhoned Pasen 2022 winactie! We geven namelijk een heel tof prijzenpakket weg.

De winactie loopt van vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april. Op dinsdag 19 april kiezen we de winnaar. Doe dus snel mee! Het enige dat je moet te doen, is ons vertellen hoeveel paaseitjes in onderstaande glazen pot zitten.

Dit kun je winnen tijdens de iPhoned Pasen 2022 winactie

De winnaar kan reikhalzend naar de pakketbezorger uitkijken, die de volgende toffe prijzen komt bezorgen. Je maakt op iPhoned tijdens Pasen kans op het prijzenpakket bestaande uit de volgende producten, die gesponsord zijn door:

1. Teufel Real Blue TWS

Dit setje oordopjes van Teufel (149,95 euro), de Real Blue TWS, heeft active noise cancelling (ANC), waarmee omgevingsgeluid weggefilterd kan worden en je heerlijk kunt genieten van je muziek. Daarnaast hebben ze touch-bediening op de oorschelp en een transparantiemodus, zodat je de buitengeluiden ook kan horen.

Wanneer de oordopjes volledig opgeladen zijn, luister je tot 8 uur muziek op één lading zonder ANC en meer dan 6 uur met ANC. Met de oplaadcase luister je meer dan 25 uur naar muziek zonder ANC en meer dan 18 uur met ANC.

2. Cadeaubon van Hoesjesdirect

Natuurlijk mag een tof hoesje niet ontbreken voor je iPhone. Maar er zijn zoveel verschillende hoesjes dat we echt niet konden kiezen. Daarom kun je met deze cadeaubon van Hoesjesdirect.nl (t.w.v. 50 euro) lekker zelf cherry-picken welk hoesje je voor je iPhone wilt hebben.

3. Ring Video Doorbell 3

Heb je onze vorige winactie gemist? Geen nood, want ook tijdens Pasen geven we zo’n handige Ring Video Doorbell 3 weg! Maar wat kun je er eigenlijk mee? Een voorbeeld: ben je net in de tuin bezig, staat er opeens iemand voor de deur. Moet je weer alles laten vallen en naar de voordeur rennen. Met de Ring Video Doorbell (t.w.v. 169,99 euro) kijk je op je iPhone en zie je meteen wie er voor de deur staat. Meer weten? Check dan het artikel waarin je meer leest over de beste slimme deurbellen.

4. Google Nest Mini

De Google Nest Mini (50 euro) is een kleine speaker die samen met de app Google Home werkt. Met de ingebouwde Google Assistent kun je stemopdrachten geven (net als bij Siri) om liedjes af te spelen, vragen naar het weer en … te beatboxen.

Samen met een Chromecast is het zelfs mogelijk om met stemopdrachten een Netflix-film te starten op je televisie. En wil je niet dat Google altijd meeluistert? Dan zet je met de schakelaar aan de zijkant de microfoon geheel uit.

iPhoned Pasen 2022 winactie: zo doe je mee

En dan natuurlijk het belangrijkste: hoe doe je mee met deze winactie op iPhoned? Heel simpel! We hebben een glazen pot gevuld met chocolade-eieren. Om kans te maken op het prijzenpakket moet je het aantal eieren in de onderstaande pot (in de video) raden. Degene die het dichts bij het echte aantal komt, wint de prijs!

De winnaar wordt op 19 april bekend gemaakt. Let op! Houd je e-mailbox goed in de gaten, want als je niet binnen 24 uur reageert, gaat de prijs naar iemand anders.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Houd deze website dan in de gaten en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.