‘Apple brengt opvouwbare iPhone in 2023 uit, krijgt 8 inch-scherm’

De volgende kaskraker van Apple staat in de stijgers. Volgens een doorgaans betrouwbare analist komt de eerste opvouwbare iPhone in 2023 uit.

Lees verder na de advertentie.

Apple brengt opvouwbare iPhone in 2023 uit

De bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo laat weten dat de ‘foldable iPhone’ een 8 inch-oled-scherm krijgt. De meeste opvouwbare smartphones van nu bestaan in werkelijkheid uit losse schermen die je met scharnieren kunt dichtvouwen, maar Apple schijnt het anders aan te pakken.

De insider weet namelijk zeker dat Apple nanowire gaat gebruiken. Dit materiaal is heel flexibel en kan meer dan één keer opvouwen. Kuo denkt daarom dat de opvouwbare iPhone van 2023 zowel groter, kleiner als gevouwen kan worden. Apple gebruikt nanowire momenteel al voor het touchscreen van de HomePod.

Volgens Kuo gaat Apple onder meer met Samsung samenwerken voor de opvouwbare iPhone. Samsung maakt niet alleen zelf smartphones, maar is ook een belangrijke leverancier voor andere fabrikanten.

Apple zou tussen de 15 en 20 miljoen exemplaren van de flexibele iPhone gaan maken. Dat is een fors aantal, helemaal als je het vergelijkt met andere fabrikanten. Opvouwbare smartphones zijn momenteel nog allesbehalve een vast onderdeel van het straatbeeld.

Volgende trend onder smartphones: opvouwbaarheid

Verder denkt Kuo dat flexibiliteit dé norm in smartphoneland wordt. Nu val je nog op met een opvouwbaar toestel, maar binnen een paar jaar is dat de normaalste zaak van de wereld.

Tenminste, dat denkt Kuo. Hij schrijft dat de grenzen tussen laptops, tablets en telefoons hierdoor gaat vervagen. Hierdoor zou uiteindelijk vooral de software heel belangrijk worden: hoe goed werkt alles samen?

Ming-Chi Kuo is een bekende naam in de wereld van iPhone-geruchten. Hij werkt als analist voor een investeringsbank en baseert zijn claims meestal op berichten uit de productieketen. Eerder deelde Kuo al juiste geruchten over de iPhone SE en iPhone 12.

Op naar iPhone 13

Het opvouwbare scherm komt dus nog te vroeg voor de iPhone 13. De opvolger van de iPhone 12 komt waarschijnlijk eind dit jaar uit en schijnt onder meer een nieuw scherm, vingerafrukscanner onder het scherm en betere camera te krijgen.

→ Lees verder over de iPhone 13