Apple maakt een belangrijke stap ter bevordering van onze privacy. Facebook is het daar niet mee eens. Het is Apple versus Facebook over onze privacy.

Apple versus Facebook: onze privacy

Zodra Facebook zich ergens boos over maakt, is er een grote kans dat het gaat om een positieve ontwikkeling voor ons als gebruikers. In dit geval rolt Apple komende lente een nieuwe privacyfunctie uit naar iOS-gebruikers. Met deze functie moeten app-makers toestemming vragen of ze trackers mogen gebruiken.

Deze trackers houden onder andere bij op welke websites jij komt en welke apps jij opent. Facebook gebruikt deze technologie om een profiel van jou te maken, om zo betere persoonlijke advertenties voor te schotelen.

Facebook wil nu naar de rechtbank stappen, omdat Apple zijn macht in de smartphonemarkt zou misbruiken. Het is nog niet zeker of deze rechtszaak daadwerkelijk gaat plaatsvinden, maar het is wel duidelijk dat Facebook boos is.

Zuckerberg

Mark Zuckerberg stelt als kritiek dat Apple deze functie voornamelijk doorvoert vanuit zakelijke overwegingen en niet omdat het bedrijf de privacy van zijn gebruikers wil beschermen. Apple zou op deze manier apps dwarsbomen om zijn eigen positie te verbeteren.

Tegenover CNBC stelt Zuckerberg dat Facebook geen andere optie heeft dan akkoord gaan, omdat de app anders uit de App Store wordt gehaald. De topman hekelt de monopoliepositie van Apple.

Dat is een opvallende reactie van een bedrijf dat zelf zijn monopoliepositie keer op keer misbruikt ten nadele van zijn gebruikers. Facebook is groot geworden. Zo groot, dat kritiek hebben op de manier waarop het bedrijf met zijn gebruikers en diens gegevens om gaat vaak geen effect heeft. Veel gebruikers en bedrijven zitten gevangen in het ecosysteem van Facebook en moeten wel meegaan.

Monopolie

Apple en Facebook spelen beide monopolie. Apple kan inderdaad door zijn positie regels instellen waar iedereen zich maar aan moet houden en dat is lang niet altijd positief. Denk bijvoorbeeld aan dat je Fortnite niet meer kunt downloaden via de App Store, omdat maker Epic Games het niet eens is met de regel dat Apple dertig procent van alle inkomsten via de App Store krijgt.

Facebook-baas Mark Zuckerberg.

In het geval van de trackers gebruikt Apple zijn gewicht om iets goed te doen. Wat de echte reden hierachter is, blijft inderdaad gissen. Wellicht heeft Zuckerberg gelijk dat Apple het vooral doet om zijn positie tegenover anderen te verbeteren. Maar wat Zuckerberg daarbij negeert, is dat Apple al een lange geschiedenis heeft waarin het bedrijf zich inzet om de privacy van zijn gebruikers te waarborgen. Apple gebruikt in tegenstelling tot Google en Facebook bijvoorbeeld niet de data van al zijn apps om advertenties voor te schotelen. Die data blijft van jou.

Gebruikers de controle geven over trackers past bij die visie van Apple. Wij mogen toch zelf wel bepalen of een bedrijf ons gedrag op onze dure smartphone volgt? We zijn het heel normaal gaan vinden dat er op Facebook een advertentie opduikt over iets waar we op Google naar hebben gezocht, maar dat is natuurlijk helemaal niet normaal.

Sympathie

Uiteindelijk is deze nieuwe privacyfunctie sowieso een zakelijke beslissing van Apple. Een nieuwe iPhone is een flinke investering, maar veel mensen doen deze investering omdat ze hun privacy belangrijk vinden. Gebruikers controle geven over trackers is een extra reden voor consumenten om voor een nieuwe iPhone te kiezen.

Facebook probeert ondertussen sympathie te winnen door de focus te leggen op kleine bedrijfjes die het al moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Door de verandering zouden deze bedrijven hun advertentiebudget niet meer efficiënt kunnen inzetten. Het klinkt hard, maar dat is niet het probleem van gebruikers. Dat is een probleem van hoe Facebook is opgezet en hoe bedrijven afhankelijk zijn gemaakt van onze gegevens. Tijd om dat te veranderen.

