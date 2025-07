iPhone 17 (Pro) komt in hele opvallende kleuren: dit zijn ze

Er zijn weer nieuwe beelden opgedoken, waarop de kleuren van de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro te zien zijn. Zo ziet dat eruit!

iPhone 17 (Pro) kleuren

We hoeven nog maar enkele weken te wachten, voordat Apple de iPhone 17-serie presenteert. Dit jaar verschijnen opnieuw vier iPhones, volgens geruchten staan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning. Het is ieder jaar niet alleen de vraag welke nieuwe functies naar de toestellen komen, maar ook in welke kleuren de iPhones verschijnen. Dat is bij de iPhone 17 (Pro) niet anders, waarvan inmiddels de eerste kleuren zijn opgedoken.

Apple brengt de reguliere iPhones en de Pro-modellen traditiegetrouw uit in verschillende kleuren. Bij de iPhone 17-serie is dat opnieuw het geval, waardoor we bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max) verschillende kleuren zien. De compleet nieuwe iPhone 17 Air krijgt volgens geruchten eveneens een ander ontwerp dan de reguliere uitvoering. Dit zijn de nieuwste beelden van de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max):

First look at iPhone 17 color dummies, The new orange really stands out this year — definitely a bold addition. Thoughts? pic.twitter.com/M0gB6NSglI — Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 29, 2025

Opvallende kleur

Het is de verwachting dat de iPhone 17 in ieder geval verschijnt in de kleuren zwart, wit, lichtblauw en roze. Deze tinten zijn nu voor het eerst te zien op prototypes van de volgende iPhone, waardoor we een beter idee hebben van de kleuren in het echt. De kleuren lijken op de tinten van de iPhone 16, maar zijn iets minder fel. De iPhone 17 Air verschijnt in een zwarte, witte, gouden en lichtblauwe uitvoering.

Waar de kleuren bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Air niet zo fel zijn, is dat bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max juist wél het geval. De opvallendste kleur zien we terug bij de oranje uitvoering, maar ook de donkerblauwe behuizing heeft een hogere kleurverzadiging dan we gewend zijn bij de Pro-modellen. Daarnaast zijn de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max straks verkrijgbaar met een zwarte of witte behuizing.

Release van de iPhone 17 (Pro)

De iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16 Pro (Max) hebben een titanium behuizing, waardoor de kleuren van de toestellen minder uitgesproken waren. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn deze kleuren vermoedelijk veel feller, omdat de behuizing dit jaar weer van aluminium en glas wordt gemaakt. Goed nieuws dus als je houdt van opvallende tinten, want de volgende iPhone stapt Apple af van de vervaagde kleuren.

De nieuwe afbeeldingen van de prototypes geven een betere indruk van de kleuren die we kunnen verwachten bij de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max). In september weten we zeker hoe de volgende iPhone eruitziet en welke functies naar de telefoon komen. Ben je benieuwd wanneer de iPhone 17 wordt aangekondigd? Lees dan hier meer over de verwachte release van de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max)! Wil je niks missen van de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: