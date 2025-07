5 redenen om de iPhone 17 Air te halen (en dit is wanneer)

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Dit zijn vijf redenen om de compleet nieuwe iPhone 17 Air te halen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Air

De nieuwe iPhones van 2025 komen eraan! Apple brengt dit jaar opnieuw vier toestellen uit, maar de line-up ziet er anders uit dan de afgelopen jaren. In plaats van de iPhone 17 Plus verschijnt de iPhone 17 Air, dat volgens geruchten de dunste iPhone ooit wordt. Apple komt voor het eerst sinds jaren met een compleet nieuw ontwerp voor de iPhone. Dit zijn vijf redenen om de iPhone 17 Air straks te halen!

1. Behuizing is héél dun

De belangrijkste verandering bij de iPhone 17 Air is zonder twijfel de behuizing. Volgens geruchten wordt dit de dunste iPhone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,5 millimeter. Ter vergelijking: bij de iPhone 16 is dat 7,83 millimeter. Door het nieuwe en veel dunnere ontwerp wordt het toestel waarschijnlijk ook enorm licht. Ben je op zoek naar een iPhone die écht anders is? Dan is de iPhone 17 Air het toestel dat je straks moet halen.

2. Verbeterd scherm

De dunnere behuizing van de iPhone 17 Air beschikt over een geavanceerd scherm. Apple brengt het always-on scherm dit jaar voor het eerst naar de reguliere iPhones, waardoor de functie niet meer exclusief voor de Pro-modellen is. Bij always-on blijft het scherm van de iPhone – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan. Zo blijft de klok zichtbaar, ook als je de iPhone niet gebruikt. Voor deze functie verhoogt Apple de verversingssnelheid naar 120Hz, terwijl dat bij de iPhone 16 nog 60Hz is.

3. Lagere prijs

De iPhone 17 Air wordt een compleet nieuw toestel, maar is straks (lang) niet de duurste iPhone die je kunt halen. Het is de verwachting dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max veel duurder worden. De iPhone 17 Air krijgt vermoedelijk ongeveer dezelfde startprijs als de iPhone 16 Plus, die je op dit moment voor € 889,- in huis haalt. Voor een soortgelijke prijs koop je over een aantal maanden de dunste iPhone ooit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. A19 Pro-chip

Dat de iPhone 17 Air goedkoper wordt dan iPhone 17 Pro (Max) is naar verluidt niet terug te zien aan de processor. Volgens geruchten draait de iPhone 17 Air op de A19 Pro-chip, die ook in de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wordt verwacht. Deze processor komt met 12 GB aan werkgeheugen, terwijl dat bij de huidige iPhones nog 8 GB is. De extreem dunne iPhone levert dus niet in op rekenkracht, maar krijgt zelfs de nieuwste chip.

5. Kleuren

Apple brengt de iPhone ieder jaar in een reeks nieuwe kleuren uit en dat is bij de iPhone 17 Air niet anders. De telefoon krijgt vermoedelijk andere kleuren dan de reguliere iPhone 17, omdat het om verschillende behuizingen gaat. Je kunt de iPhone 17 Air waarschijnlijk in de kleuren lichtblauw, zwart, zilver en goud halen. De MacBook Air 2025 is al beschikbaar in een lichtblauwe uitvoering, dezelfde kleur komt waarschijnlijk naar de iPhone 17 Air.

Release van de iPhone 17 Air

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17 Air, want Apple brengt de telefoon al in september uit. Die maand verschijnen de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2025. Ben je benieuwd wanneer je de iPhone 17 Air in de winkels kunt halen? Bekijk dan hier de verwachte release van de iPhone 17-serie! Wil je geen enkele aankondiging over de volgende iPhone missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!