iPhone krijgt in 2026 compleet nieuw design (én een andere naam)

Apple heeft grote plannen voor 2026, want de iPhone krijgt een compleet nieuw design én een andere naam. Dit gaat er veranderen!

iPhone in 2026

Het wordt een belangrijk jaar voor de iPhone! Apple heeft de eerste iPhone van 2026 al uitgebracht, want de iPhone 17e ligt sinds maart in de winkels. Daar komen in het najaar nog drie iPhones bij, maar de line-up ziet er anders uit dan voorgaande jaren. In de tweede helft van 2026 presenteert Apple niet alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, ook de eerste opvouwbare iPhone verschijnt in die periode.

De geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jaren. In 2026 lijkt Apple’s eerste vouwbare toestel er eindelijk te komen, waardoor de iPhone dit jaar een compleet nieuw ontwerp krijgt. Bij dat nieuwe design hoort ook een andere naam, die door geruchten nu is verklapt. Het is de verwachting dat Apple kiest voor de iPhone Ultra, een naam die we nog niet eerder hebben gezien bij de iPhone. Zo krijgt de iPhone er weer een nieuwe naam bij in 2026.

iPhone Ultra

De eerste opvouwbare iPhone werd lange tijd de iPhone Fold genoemd. Het is geen verrassing dat Apple waarschijnlijk kiest voor een andere naam, om zich zo te onderscheiden van concurrenten als Samsung en Google. De iPhone Ultra is een logischere keuze voor Apple in 2026, zeker omdat het bedrijf eerder al koos voor namen als Apple Watch Ultra en CarPlay Ultra. Dit jaar komt deze naamgeving mogelijk voor ook naar de iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In 2023 doken de geruchten over een iPhone Ultra voor het eerst op. Het ging destijds om de iPhone 15 Ultra, die uiteindelijk nooit is uitgebracht. Bij de eerste opvouwbare iPhone komt de naam er hoogstwaarschijnlijk wel. Apple gebruikt ‘Ultra’ alleen voor de geavanceerdste producten en besturingssystemen, waaronder de vouwbare iPhone zonder twijfel valt. Na de iPhone Air krijgt de iPhone in 2026 dus weer een nieuwe naam.

Release eind 2026

De iPhone Ultra krijgt een ontwerp dat we nog niet eerder bij de iPhone hebben gezien. Apple kiest bij de eerste opvouwbare iPhone voor een 5,5-inch scherm aan de buitenkant, opengeklapt heeft het toestel een 8-inch display. Het apparaat is beveiligd met Touch ID in de vergrendelknop, dus de iPhone Ultra heeft vermoedelijk geen of een kleiner Dynamic Island. Het toestel draait op de nieuwe A20 Pro-chip, die ook naar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komt.

Zowel het scherm aan de binnen- als buitenkant krijgt een frontcamera, waardoor je voor het eerst twee selfiecamera's krijgt bij de iPhone Ultra. Aan de achterkant heeft het toestel twee 48-megapixelcamera's. Het is de verwachting dat de opvouwbare iPhone in september wordt gepresenteerd, die maand weten we zeker welke naam het compleet nieuwe apparaat krijgt. De release volgt waarschijnlijk eind 2026.