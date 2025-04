Dit robuuste, dunne iPhone-hoesje heeft een handige extra functie

Op het eerste gezicht is dit een iPhone-hoesje zoals er zoveel zijn, maar dit hoesje (in vier kleuren) heeft ook een handige extra functie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit iPhone-hoesje heeft een handige extra functie

De belangrijkste functie van een iPhone-hoesje is uiteraard het beschermen van je iPhone. Dat is al reden genoeg om dit hoesje te overwegen. We hebben het over de hoesjes uit de Otterbox Commuter-serie.

De Otterbox Commuter case heeft een dubbele constructie bestaande uit een harde schaal en een losse rubberen laag aan de binnenkant. De pasvorm is perfect en het rubber aan de buitenkant biedt ook een uitstekende grip. Uiteraard kun je je iPhone gewoon draadloos opladen zonder dat je het hoesje hoeft te verwijderen.

Het hoesje is zo robuust dat het de militaire valnormen (MIL-STD-810G 516.6) drie keer overtreft en toch zo dun dat je niet het gevoel hebt dat er een enorme bumper rond je iPhone zit. Bovendien is de Otterbox Commuter case gemaakt van meer dan 35 procent gerecycled plastic. Het iPhone-hoesje is verkrijgbaar in Groen, Blauw, Zwart en Roze.

Een handige extra functie

De handige extra functie van het hoesje lost een probleem op waar we al eens eerder over schreven. Namelijk het probleem dat er zich vroeg of laat altijd stof verzameld in de oplaadpoort. Dat lijkt misschien niet direct een groot probleem, maar elke keer dat je de oplaadkabel aansluit, druk je het stof steviger aan. Na verloop van tijd lukt het dan niet meer om de poort weer helemaal schoon te krijgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voorkomen is zoals altijd beter dan genezen, dus een goedkope oplossing hiervoor is een Stofdichte plug. Dat werkt uitstekend, maar heeft wel één groot nadeel: als je een iPhone-hoesje gebruikt, kun je de stofdichte plug alleen verwijderen als je eerst het hoesje verwijdert. En dat is natuurlijk niet praktisch als je je iPhone snel even wilt opladen.

Een iPhone-hoesje met een geïntegreerd stofklepje voor de oplaadpoort is het voor de hand liggende antwoord hierop. Alleen zijn die hier in Nederland bijna niet te vinden. Bijna niet, want dit is precies wat de Otterbox Commuter case wel heeft. Met dit hoesje wordt de oplaadpoort beschermd en kan er geen stof binnendringen. Wil je je iPhone opladen, dan maak je gewoon even het klepje open. Een handige extra functie die dit hoesje extra de moeite waard maakt!