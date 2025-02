iPhone 16e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

De pre-order van de iPhone 16e is begonnen! Ben je van plan om de goedkoopste iPhone van 2025 te halen? Bekijk dan hier waar je de iPhone kunt bestellen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e pre-order

De pre-order van de nieuwe iPhone 16e is begonnen! Sinds vrijdag 21 februari 14.00 uur is het mogelijk om de goedkoopste iPhone van 2025 te bestellen. Ben je van plan om de nieuwe iPhone zo snel mogelijk in huis te halen? Dan raden we je aan om niet te lang te wachten, want de levertijden kunnen snel oplopen. De voorraad van nieuwe iPhones gaat er vaak snel doorheen na de officiële release.

Doorgaans heeft Apple slechts een beperkte voorraad bij de release van een nieuwe iPhone, met als gevolg dat je lang op je nieuwe telefoon moet wachten. Door de iPhone 16e vast in de pre-order te bestellen vermijd je lange wachttijden. In dat geval wordt de telefoon op vrijdag 28 februari bij je thuis afgeleverd. Die dag verschijnt de iPhone 16e ook officieel in de winkels.

Goed om te weten: bij meerdere aanbieders heb je de mogelijkheid om je oude iPhone in te leveren, waardoor de iPhone 16e nóg goedkoper wordt. Zo krijg je bij KPN tot 200 euro korting bij inruil van je oude telefoon, bij Odido is dat zelfs tot 216 euro. Ook bij Coolblue krijg je extra inruilwaarde voor je vorige toestel. Wil je de iPhone als eerste in huis hebben? Bekijk dan hier waar je de iPhone 16e kunt bestellen:

iPhone 16e met abo:

iPhone 16e los toestel:

Meer over de iPhone 16e

De iPhone 16e heeft veel functies van de iPhone 16 overgenomen. De telefoon heeft een 6,1-inch oled-scherm en is beveiligd met Face ID. Het toestel draait op de A18-chip en heeft daarmee ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Met deze processor weet je zeker dat je nog jarenlang nieuwe updates van iOS krijgt. Vooral de accuduur van de iPhone 16e valt op, want de telefoon gaat maar liefst 26 uur mee. Ter vergelijking: bij de iPhone 16 is dat ‘slechts’ 22 uur.

Daarnaast heeft de iPhone 16e de nieuwe actieknop, net als de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-serie. Je bepaalt zelf welke functie je koppelt aan de button. De camera is sterk verbeterd bij de iPhone 16e, want de telefoon heeft een 48-megapixelcamera. Deze beschikt over geavanceerde functies als de nacht- en portretmodus. Zo maak je zowel overdag als in de nacht scherpe foto’s en video’s.

iPhone 16e hoesjes

Apple heeft bij de iPhone 16e nog veel meer verbeteringen doorgevoerd. Opladen van de telefoon gebeurt via de usb-c-poort, waardoor Apple definitief afscheid heeft genomen van de Lightning-aansluiting. Verbinden met wifi, een mobiel netwerk of bluetooth gaat enorm snel met het nieuwe C1-modem in de iPhone 16e. Dit is Apple’s eerste 5G-modem, dat we nog niet in eerdere apparaten hebben gezien.

De iPhone 16e is dus een enorm geavanceerde telefoon, maar tegen een lagere prijs dan je voor de iPhone 16 (Plus) betaalt. Heb je de iPhone 16e al besteld in de pre-order? Of ga je dat binnenkort doen? Dan kan een nieuw telefoonhoesje natuurlijk niet ontbreken. Door de nieuwe actieknop en de aangepaste behuizing passen hoesjes van de iPhone 15 of iPhone SE 2022 niet op de iPhone 16e. Bekijk hier de beste telefooncases voor de iPhone 16e, zodat de telefoon direct beschermd is: