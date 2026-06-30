Met iOS 27 krijgt je iPhone er veel AI-functies bij. Toch heeft Android nog steeds een ontzettend handige functie die je op de iPhone níét hebt.

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iOS 27 mist een belangrijke functie doen (die Android wél al jaren heeft)

iOS 27 wordt weer een leuke update, want daarmee krijgt je iPhone een flink aantal nieuwe AI-functies. Daarnaast wordt Siri ook eindelijk een stuk slimmer. En hoewel we de nieuwe versie van Siri in Nederland nog niet meteen gaan krijgen, zal dat uiteindelijk vast wel gaan gebeuren.

Circle to Search

Toch heeft Android een handige functie die de iPhone nog steeds niet heeft. En die we eigenlijk ook wel graag op de iPhone willen zien. Dit is de functie ‘Circle to Search’. Dat is een functie waarmee je iets op je smartphone-scherm kunt omcirkelen. Daarna zoekt je telefoon meteen wat het is.

Zie je bijvoorbeeld een leuke jas in een video, een interessant gebouw op een foto of een gerecht waar je honger van krijgt? Dan trek je er simpelweg een cirkel omheen. Je Android-telefoon gaat daarna meteen op zoek, zonder dat je eerst een screenshot hoeft te maken of een aparte app hoeft te openen.

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En juist zo’n functie ontbreekt nog op de iPhone. Apple heeft wel Visual Intelligence. Daarmee kun je de camera gebruiken om meer te weten te komen over allerlei zaken om je heen. Richt je de iPhone op een plant, een dier, een gebouw of iets anders? Dan kun je ChatGPT vragen wat het is.

Na het maken van een screenshot (voordat je de afbeelding opslaat) kun je op de iPhone wel een onderwerp omcirkelen als je meer wilt weten over een onderwerp. Handig, maar de functie op Android kan meer en is beter. Circle to Search werkt met alles wat je op dat moment ziet. Een foto, website, app, bericht of video: het maakt niet uit.

iOS 27 release

‌iOS 27‌ is al beschikbaar voor ontwikkelaars, en de openbare bètaversie moet in juli beschikbaar komen. ‌iOS 27‌ zal naar verwachting in september samen met de nieuwe iPhones worden gelanceerd. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!