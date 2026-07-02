iOS 26 vs iOS 27: camera op je iPhone krijgt deze héle grote upgrade

Met iOS 27 krijgt de camera op je iPhone een hele grote upgrade, waardoor een functie (eindelijk) veel beter werkt. Om deze feature gaat het!

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iOS 26 vs iOS 27

Er komt een grote update voor de iPhone aan! Apple heeft iOS 27 gepresenteerd, dat de belangrijkste softwareversie voor de iPhone is in 2026. Met de update introduceert Apple veel meer functies, die voornamelijk werken met Apple Intelligence. Die verbeteringen zien we vooral terug in de Foto’s-app, waar je meer opties krijgt bij het bewerken van afbeeldingen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Met iOS 26 bracht Apple al de eerste AI-functie naar de Foto’s-app. In de applicatie kun je storende onderdelen van een afbeelding verwijderen met ‘Ruim op’. Deze functie zorgt er vervolgens voor dat de foto zo wordt bewerkt, dat het lijkt alsof het object nooit op de afbeelding heeft gestaan. Helaas werkt deze camerafunctie helemaal niet naar behoren in iOS 26, waardoor afbeeldingen op een vreemde manier worden bewerkt. In iOS 27 is dat probleem verholpen, want ‘Ruim op’ werkt veel beter dan in iOS 26.

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Verbeterde camerafunctie

‘Ruim op’ is de eerste functie in de Foto’s-app die werkt met Apple Intelligence. Bij deze feature selecteer je een object op een afbeelding, vervolgens verdwijnt dit onderdeel van de foto. Met behulp van Apple Intelligence wordt de plek van dat onderdeel opnieuw ingedeeld, maar dat gaat in iOS 26 lang niet altijd goed. Het is vaak duidelijk waar de afbeelding is bewerkt, waardoor je de camerafunctie op je iPhone beter niet kunt gebruiken.

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Met iOS 27 komt daar verandering in, want Apple heeft ‘Ruim op’ een grote upgrade gegeven. De camerafunctie is nu veel beter in staat om objecten van foto’s te verwijderen. Het is veel minder duidelijk waar op de afbeelding bewerkingen zijn uitgevoerd. Als je goed kijkt is de plek van de bewerking wel nog zichtbaar, maar het is een enorm verschil met iOS 26. Dit zijn de verschillen tussen iOS 26 en iOS 27 bij de camerafunctie:

Release van iOS 27

‘Ruim op’ is in iOS 27 veel beter in staat om de achtergrond achter een object aan te vullen. Zo kun je voortaan eenvoudig storende onderdelen verwijderen, zonder een externe applicatie te installeren. Andere verbeteringen die met iOS 27 naar de camera van je iPhone komen zijn ‘Breid uit’ en ‘Herkader’. Met de eerste functie maak je een afbeelding groter, bij de tweede verander je juist het perspectief van de foto.

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Ben je benieuwd naar deze nieuwe functies? Dan moet je nog even geduld hebben, want Apple brengt iOS 27 pas in september uit. Die maand kun je aan de slag met alle verbeteringen in de Foto’s-app en alle andere applicaties. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft van alle nieuwe features!