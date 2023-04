HBO Max wordt duurder, en hierom is dat onterecht

HBO Max verandert volgend jaar in Max. Die nieuwe naam gaat waarschijnlijk gepaard met een hoger prijskaartje, maar heeft deze streamingdienst dat wel verdiend?

HBO Max duurder? Los dan eerst deze problemen op

Er gaat heel wat veranderen voor een van de nieuwste streamingdiensten op de markt: HBO Max. Nu al horen we over een naamsverandering en waarschijnlijk een flinke prijsverhoging.

Dat heeft allemaal te maken met de fusie van de bedrijven WarnerMedia en Discovery, Inc. Eerstgenoemde had HBO Max in handen en laatstgenoemde Discovery Plus. Volgend jaar worden in Nederland beide diensten één in de vorm van Max. Gewoon simpel Max.

Naamsverandering is logisch

Deze naamsverandering lijkt een beetje vreemd, omdat de naam HBO haast gelijk staat aan kwaliteit. Het is de naam achter klassiekers zoals The Sopranos en The Wire en nieuwe hits zoals Succession en The White Lotus. Elke keer als er groot ‘HBO’ in beeld komt met dat statische geluid, kun je het komende uur kwaliteitstelevisie verwachten.

Maar Warner Bros. Discovery wil een bredere doelgroep aanspreken. Onder andere liefhebbers van reality-tv, maar ook kinderen. De kleintjes zijn een belangrijke doelgroep voor streamingdiensten, maar je stuurt je kids niet snel naar HBO. Het merk staat namelijk niet alleen bekend om de hoge kwaliteit, maar ook om series waar een hoop geweld, seks en gevloek in voorkomt.

Door de dienst in Max te veranderen moet de streamingdienst voor iedereen aantrekkelijk zijn.

HBO Max duurder

Maar met die verandering wordt HBO Max waarschijnlijk ook duurder. Dat komt doordat je nu niet alleen voor de HBO-series en HBO Max Originals moet betalen, maar ook voor al die Discovery-series waar je mogelijk helemaal niet op zit te wachten.

In de Verenigde Staten zijn de prijzen voor deze dienst best hoog. Het goedkoopste abonnement kost 10 dollar per maand en dan krijg je reclames te zien. Dan is er een duurder abonnement van 16 dollar per maand zonder reclames, maar alleen met het ultieme abonnement van 20 dollar per maand krijg je 4K-resolutie.

Het is nog niet bekend wat de prijzen in Nederland worden en of je dan jouw levenslange korting nog krijgt, maar het is wel erg waarschijnlijk dat de dienst duurder wordt. Ondertussen zitten we nog steeds met de volgende problemen.

Dit zijn de problemen

Verschrikkelijke ondertiteling: Bij veel streamingdiensten sluipen er foutjes in de ondertiteling, maar bij HBO Max is het wel heel dramatisch. Het lijkt vaak alsof de ondertiteling door een vertaalmachine is gehaald, waarna er niemand meer naar heeft gekeken.

Niet alles direct beschikbaar: Het lukt HBO Max nog steeds niet om alles van HBO direct in Nederland beschikbaar te maken. Met nieuwe afleveringen van grote series gaat dat goed, maar bijvoorbeeld op de making-of van The Last of Us moesten we een week wachten.

Oude series verdwijnen: Dit is geen probleem van HBO Max Nederland specifiek, maar een groot probleem van HBO Max in het algemeen: een hele hoop oudere series worden zomaar verwijderd. Dan betaal je maandelijks om de series van HBO te kunnen zien, is onder andere Westworld verwijderd en zijn zelfs nieuwe HBO Max Originals zoals Minx en Generation weg.

Series te snel afgespeeld: Een probleempje waar je mogelijk helemaal geen erg in hebt, is dat er een hoop series iets versneld worden afgespeeld op HBO Max. Series zoals Game of Thrones, The Leftovers en The Sopranos worden 4 procent sneller afgespeeld dan zou moeten. Een kleine irritatie die echt niet nodig is.

Werk aan de winkel

Er is natuurlijk niets mis met betalen voor een kwalitatief goede dienst, maar dan is er straks voor Max wel flink wat werk aan de winkel. Met een hogere prijs kun je niet enkel leunen op die goede HBO-series, maar moet je app en het aanbod ook helemaal in orde zijn.

Gelukkig kun je altijd nog terecht van een van de andere streamingdiensten op de markt.

