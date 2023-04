Einde ‘levenslange’ korting? HBO Max verandert in Max in 2024

HBO heeft aangekondigd HBO Max samen te voegen met Discovery Plus. Hoe zit het straks met de ‘levenslange’ korting die je kreeg bij HBO Max?

HBO Max en Discovery Plus worden ‘Max’

HBO Max werd bijna exact één jaar geleden gelanceerd in Nederland. Populaire series als Game of Thrones en The Sopranos waren meteen op de streamingdienst te zien. Er zijn in de tussentijd ontzettend veel nieuwe series en films toegevoegd, waarvan een groot aantal ook echt het kijken waard is. Denk hierbij aan series als House of the Dragon en The Last of Us.

Deze week heeft HBO bovendien veel nieuwe series aangekondigd, zoals een nieuwe Harry Potter-serie en nóg een spin-off van Game of Thrones.

De streamingdienst HBO Max komt dus eigenlijk pas net om de hoek kijken, maar in de Verenigde Staten stopt de streamingdienst al. Warner Bros heeft de dienst namelijk gefuseerd met Discovery Plus. De twee videoplatforms vormen samen de nieuwe dienst met de naam ‘Max’, die volgende maand al in de Verenigde Staten wordt gelanceerd. Wat betekent dat voor ons in Nederland?

HBO Max wordt volgend jaar Max, met HBO Originals, hitseries, films, reality en meer. Meer details zullen dichterbij de lancering worden onthuld. pic.twitter.com/o7MBacLhKg — HBO Max Nederland (@hbomaxnl) April 12, 2023

Max komt in 2024 naar Nederland

Ook in Nederlander verandert HBO Max in simpelweg Max. In de Verenigde Staten wordt Max dus al volgende maand gelanceerd, maar in Nederland moeten we nog wachten tot volgend jaar. Wanneer Max volgend jaar precies verschijnt is onduidelijk, er wordt tot nu toe alleen nog 2024 genoemd.

Wél duidelijk is dat alle titels van HBO Max overgezet worden naar Max, net als alle titels van Discovery Plus. Als je nu al een abonnement hebt op HBO Max (of Discovery Plus) wordt je profiel met alle kijklijsten en de kijkgeschiedenis automatisch overgezet naar je nieuwe Max-account. Je hebt na de release van Max dan zes maanden om over te stappen naar de vernieuwde streamingdienst.

Einde van de ‘levenslange’ korting op HBO Max?

Het belangrijkste vraagstuk: wat betekent de fusie voor de abonnementsprijzen? In de Verenigde Staten heb je bij Max de keuze uit een abonnement met advertenties (10 dollar per maand), een abonnement zonder advertenties (16 dollar per maand) en een reclamevrij abonnement met 4K-kwaliteit (20 dollar per maand). Dit is dus flink hoger dan de prijzen die we nu in Nederland betalen.

In Nederland betaal je nu namelijk 5,99 euro per maand of 46,99 euro per jaar. Wil je in 4K kijken, dan betaal je 7,99 euro per maand of 59,99 euro per jaar. Bij de introductie van HBO Max in Nederland kregen vroege abonnees zelfs een ‘levenslange korting’ van 50 procent. Je betaalt dan bijvoorbeeld niet 7,99 euro maar 3,99 euro per maand. Wat er precies gaat gebeuren met deze korting zodra HBO Max verandert in Max is nog niet bekend.

Het is in ieder geval mogelijk dat de abonnementsprijzen zullen stijgen en dat er een einde aan de ‘levenslange’ korting wordt gemaakt. De korting geldt namelijk voor HBO Max en niet voor de nieuwe streamingdienst Max. Het is ook goed mogelijk dat de korting wel doorgaat, maar dan naar het goedkoopste abonnement. In het geval van de Amerikaanse abonnementen is dit dan het abonnement mét reclames.

