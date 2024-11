In Google Maps kies je nu je eigen virtuele auto in je favoriete kleur

In Google Maps kon je naast de blauwe pijl tot nog toe maar voor drie verschillende virtuele auto’s kiezen. Daar komt nu verandering in.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In Google Maps kies je nu uit 8 virtuele auto’s

Lange tijd werd jouw positie tijdens het navigeren in Google Maps aangegeven door een blauwe pijl. Later kon je naast die blauwe pijl ook kiezen voor een rood, groen of geel autootje (respectievelijk een sedan, een pick-up en een SUV. Inmiddels zijn daar vijf nieuwe exemplaren bij gekomen. Die zien er niet alleen een stuk realistischer uit, je kunt ook de kleur ervan aanpassen.

De vijf nieuwe auto’s in Google Maps zijn een SUV, een sedan, een hatchback, een Jeep en een soort Tesla. De vijf nieuwe auto’s zijn beschikbaar in acht verschillende kleuren, te weten Gletsjerwit (de standaard kleur), Nachtzwart, Asgrijs, Klaproosrood, Hemelsblauw, Zonnig Geel, Aquagroen en Avondrood. Je verandert het voertuigicoon door tijdens het navigeren op de blauwe pijl (of het rode, groene of gele autootje) te tikken.

Oude voertuigiconen blijven

De originele blauwe pijl en de oudere voertuigiconen blijven beschikbaar naast de nieuwe versies. Het aanpassen van de kleuren wordt echter alleen maar ondersteund door de nieuwe virtuele auto’s. De kleur van de rode sedan, de groene pick-up en de gele SUV kun je dus niet aanpassen. Ook de pijl is nog steeds alleen maar beschikbaar in het blauw.

Verrassend genoeg de auto in Google Maps momenteel alleen nog maar aanpassen op iPhones en nog niet op Android-toestellen. Maar omdat Google meestal dezelfde functies gebruikt voor beide versies van Maps, verwachten we dat ze ook snel op Android zullen verschijnen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google is actief bezig met het verbeteren van Maps met nieuwe functies over de gehele lijn. Onlangs introduceerde het Gemini integratie voor Maps, waardoor je vragen kunt stellen over plaatsen in de buurt. Daarnaast heeft Google verbeterde rijstrookbegeleiding voor Maps geïntroduceerd op Android Auto, zodat navigeren makkelijker wordt.