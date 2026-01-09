Dit worden de 7 belangrijkste functies van de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar! Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit worden de belangrijkste functies van de iPhone 18 Pro (Max).

Nieuwe functies iPhone 18 Pro (Max)

Het nieuwe jaar is begonnen en 2026 belooft weer een druk jaar te worden voor Apple. In september staan traditiegetrouw nieuwe iPhones op de planning en dat is in 2026 niet anders. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max die maand uitbrengt. De toestellen krijgen zowel boven als onder de motorkap belangrijke verbeteringen. Wij zetten de zeven belangrijkste verwachte functies van de iPhone 18 Pro (Max) voor je onder elkaar!

1. Nieuwe behuizing

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zagen we voor het eerst in jaren een aangepaste behuizing. Apple verandert het ontwerp van de iPhone dit jaar opnieuw, want de behuizing van de iPhone 18 Pro (Max) vormt naar verluidt meer één geheel. De kleurverschillen tussen de glazen en aluminium onderdelen worden verkleind, zodat ze beter bij elkaar passen. Het bredere camera-eiland zien we ook bij de iPhone 18 Pro (Max) terug.

2. Nieuwe kleuren

De aangepaste behuizing van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komt hoogstwaarschijnlijk in een nieuwe kleur. De verwachte kleuren bij de toestellen zijn bordeauxrood, koffiebruin en paars. Deze tinten zien we terug in het glazen en aluminum gedeelte van de behuizing, zodat deze onderdelen goed op elkaar aansluiten. In 2026 zien we dus opnieuw opvallende kleuren bij de Pro-modellen, zoals in 2025 ook bij de iPhone 17 Pro (Max) het geval was.

3. Grotere batterij

Apple past niet alleen de kleuren van de behuizing aan, de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden ook iets dikker dan de huidige iPhones. Volgens geruchten komt dit door de grotere accu in de nieuwe iPhones. Deze zorgt voor een langere accuduur, maar neemt ook meer ruimte in beslag in de behuizing. De iPhone 18 Pro Max wordt daardoor mogelijk de zwaarste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt.

4. Kleiner Dynamic Island

De geruchten gaan al jaren dat Apple werkt aan een kleiner Dynamic Island, dat we bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max vermoedelijk eindelijk gaan zien. Bij de huidige iPhones is het Dynamic Island nog nodig, om de frontcamera en Face ID-sensor te verbergen. Laatstgenoemde verdwijnt bij de iPhone 18 Pro (Max) onder het scherm, waardoor het Dynamic Island kleiner wordt. Je houdt bij de Pro-modellen zo meer ruimte op het scherm over.

5. A20 Pro-chip

Aan de buitenkant van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max voert Apple de nodige veranderingen door en dat geldt ook voor de binnenkant. De toestellen worden voorzien van de compleet nieuwe A20 Pro-chip. Deze processor is sneller en energiezuiniger, waardoor de iPhone 18 Pro (Max) moeiteloos zware taken verwerkt. In het werkgeheugen zien we geen wijzigingen, dat blijft 12 GB RAM.

6. Verstelbaar diafragma

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Pro-modellen zijn de camera’s, die een opvallende upgrade krijgen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Volgens geruchten worden dit de eerste iPhones met een verstelbaar diafragma. Bij de huidige iPhones kun je het diafragma niet aanpassen, maar bij de iPhone 18 Pro (Max) introduceert Apple een mechanisme waarmee dit wel mogelijk is. Zo bepaal je straks zelf hoeveel licht er op de camerasensor valt en hoe de diepte op een foto eruitziet.

7. Cameraregelaar

Apple introduceerde de cameraregelaar bij de iPhone 16-serie en bracht de nieuwe knop ook naar de iPhone 17-serie. Ben je geen liefhebber van de knop? Dan hebben we goed nieuws, want Apple past de cameraregelaar aan bij de iPhone 18 Pro (Max). Het wordt eenvoudiger om de knop te gebruiken, zo hoef je straks niet meer over de cameraregelaar te vegen om bepaalde functies te activeren. In plaats daarvan kun je de button bij de iPhone 18 Pro (Max) alleen nog indrukken, maar dat gaat naar verluidt niet ten koste van functies van de cameraregelaar.

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Als de geruchten kloppen zien we later dit jaar grote veranderingen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. De toestellen krijgen een nieuw ontwerp, snellere processor en verbeterde cameraregelaar. We moeten nog wel even wachten op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, want de nieuwe iPhones verschijnen pas in september. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de iPhone 18 Pro (Max)!