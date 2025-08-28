Fresh ’n Rebel smart finder: een Action-AirTag voor nog geen 6 euro
Maurice Snijders
28 augustus 2025, 18:28
2 min leestijd
Fresh ’n Rebel smart finder: een Action-AirTag voor nog geen 6 euro

De Action verkoopt voor 5,95 euro de Fresh ’n Rebel smart finder, die je net zoals een echte AirTag met de Zoek mijn-functie kunt gebruiken.

Lees verder na de advertentie.

Fresh ’n Rebel smart finder

AirTags zijn erg populair en hetzelfde geldt voor alle kopieën ervan. Die duiken steeds vaker op bij winkels zoals de Lidl en het Kruidvat. En nu ook bij de Action, in de vorm van de Fresh ’n Rebel smart finder. Voor een echte AirTag betaal je momenteel € 32,99, de smart finder heb je al voor 5,95 euro. Dus zelfs als je er vijf koopt, ben je nog goedkoper uit dan wanneer je één echte AirTag aanschaft.

Bekijk de Fresh ’n Rebel smart finder hier
smart finder

De smart finder werkt net zoals een AirTag via de Zoek mijn-app op je iPhone. Zo kun je je spullen altijd weer gemakkelijk terugvinden. De trackerer is beschikbaar in de kleuren Blauw, Paars, Roze, Wit en Zwart, en is voorzien van een handig draagkoordje. Hij is dan ook handig om bijvoorbeeld als sleutelhanger te gebruiken.

action

De smart finder heeft een ingebouwde speaker. Wanneer je in de buurt bent, kun je de smart finder een geluid laten afspelen. Zo weet je direct waar je moet zoeken! De Action-AirTag werkt op een batterij die zo’n 10 maanden meegaat. Dat is iets korter dan de batterij van een echte AirTag, want die gaat gemiddeld een jaar mee. In de praktijk is dat helemaal geen probleem, want je kunt de batterij heel eenvoudig vervangen.

action

Overigens moet je voor de tracker wel zelf naar een Action toe, want in de webshop van de Action is die niet verkrijgbaar. Houd er dus rekening mee dat de voorraad per Action-filiaal kan verschillen.

Toch liever een echte AirTag?

Koop je toch liever een echte AirTag, houd dan zeker de volgende deals in de gaten, dan weet je zeker dat je nooit teveel betaalt! Je kunt ook wachten op de AirTag 2, want die komt volgens geruchten in het najaar van 2025 op de markt.

Apple AirTag deals

Apple AirTag

1 stuk

€ 32,99

1 dag

Bekijk bij Amazon
Amazon

Apple AirTag

1 stuk

€ 36,99

1 dag

Bekijk bij Coolblue
Coolblue

Apple AirTag

1 stuk

€ 38,90

1 dag

Bekijk bij Megekko
Megekko
Vergelijk alle Apple AirTag prijzen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk Apple AirTag

Bekijk ook

AirTag 2 komt er echt aan – dit is wanneer je hem kunt verwachten

AirTag 2 komt er echt aan – dit is wanneer je hem kunt verwachten

Vandaag 14:30

De drie beste manieren om een AirTag op je fiets te verstoppen

De drie beste manieren om een AirTag op je fiets te verstoppen

Gisteren 8:04

Bij de Lidl scoor je 3 Smart tags voor de prijs van een halve AirTag!

Bij de Lidl scoor je 3 Smart tags voor de prijs van een halve AirTag!

8 augustus 2025

Bij deze vliegtuigmaatschappijen is het slim om een AirTag in je bagage te doen

Bij deze vliegtuigmaatschappijen is het slim om een AirTag in je bagage te doen

31 juli 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple AirTag
Apple AirTag

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren