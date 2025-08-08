Bij de Lidl scoor je 3 Smart tags voor de prijs van een halve AirTag!

Smart tags van Silvercrest zijn goedkope versies van Apple AirTags die ook gewoon werken met de functie Zoek mijn van Apple. De Lidl heeft ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat de AirTag bijzonder handig is om je waardevolle spullen in de gaten te houden, wist je natuurlijk al lang. Het enige nadeel is dat de AirTag met een prijs van € 32,99 behoorlijk duur is. Zeker als je er een op je fiets wilt, een in je koffer, een aan je sleutelbos en wie weet waar nog meer. Dat loopt dus al snel in de papieren.

Het is daarom geen slecht idee om de Silvercrest Smart tags te overwegen. Die koop je nu als 3-pack bij de Lidl voor slechts 14,99 euro! Ze ondersteunen gewoon de functie Zoek mijn van Apple, dus je ziet ze ook gewoon terug in de app.

Een andere vorm

Je moet het wel doen zonder de kenmerkende ronde vorm van de AirTag, want de Silvercrest-versies zijn eerder vierkant, met een opening in één van de hoeken. De Smart tag past dus niet in een AirTag-houder, maar dat is ook helemaal geen probleem. Je kunt hem door middel van een ring of het meegeleverde siliconen sleutelkoord namelijk heel eenvoudig overal aan bevestigen.

De AirTag is ook net iets slanker dan de Smart tag, maar het verschil is niet heel groot. De afmetingen van de AirTag bedragen 3,19 x 3,19 x 0,8 cm, die van de Smart tag 3,7 x 3,7 x 0,7 cm. Het scheelt iets, maar in de praktijk is het niet echt een probleem.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een iets mindere batterijduur

Het enige nadeel van de Silvercrest-versie dat we konden vinden, is de iets kortere batterijduur. Een Apple AirTag houdt het gemiddeld ongeveer een jaar vol, maar de Smart tag van Silvercrest houdt het na zo’n 8 maanden al voor gezien. Een groot probleem is dat echter niet. Er worden drie CR 2032-batterijen meegeleverd en die kun je eenvoudig zelf vervangen wanneer ze leeg zijn.

Toch liever een Apple AirTag?

Koop je toch liever een AirTag van Apple, houd dan de onderstaande deals in de gaten. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt!