Helaas: EU wil dat Apple populaire privacyfunctie van je iPhone verwijdert

Er is een privacyfunctie op je iPhone die veel app-aanbieders al lang een doorn in het oog is – de EU gaat ze daar nu een handje mee helpen.

EU wil dat Apple privacyfunctie verwijdert

Op je iPhone is het al jarenlang mogelijk om trackingverzoeken van apps te weigeren. Dat kun je per app doen op het moment dat je ze installeert, of je weigert het in één keer voor alle apps (ga naar Instellingen >Privacy en Beveiliging>Tracking).

De functie heet ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ en irriteert inmiddels niet alleen de concurrentie in de techwereld, maar ook mededingingsautoriteiten in Europa. Die vermoeden namelijk dat er sprake is van ongelijke behandeling als het gaat om externe apps en apps van Apple zelf, en dat mag natuurlijk niet in de EU.

Veel iPhone-bezitters maken al jaren gebruik van de trackingblocker van Apple, waardoor de reclamesector en app-ontwikkelaars inkomsten mislopen. Meta (moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram), houdt de privacyfunctie zelfs verantwoordelijk voor miljardenverliezen en vecht al jarenlang tegen beperkingen op het gebied van gegevensanalyse. Apple maakt daarentegen juist actief reclame met de privacy van zijn apparaten. Ook in de Safari-browser verhindert Apple het tracken voor advertenties.

Het verzet van de tegenstanders van Apple lijkt nu toch ergens toe te leiden. Apple deed namelijk onlangs de volgende uitspraak: “Dergelijke onderzoeken in Duitsland, Italië en andere Europese landen zouden ons nu kunnen dwingen om deze functie ten nadele van de Europese consumenten in te trekken”. Dat zou dus het einde betekenen van de privacyfunctie op je iPhone.

In Duitsland kwam het Bundeskartellamt in februari al tot de conclusie dat de privacyfunctie mogelijk in strijd is met de regels in de EU. De autoriteit wees er onder andere op dat het de functie alleen geldt voor externe apps en dus niet voor apps van Apple zelf. Of de EU de druk bij Apple snel gaat opvoeren, blijft voorlopig nog afwachten. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!