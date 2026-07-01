Apple Watch krijgt een compleet nieuw ontwerp – met één groot nadeel

Niet alleen de Apple Watch Ultra 4 krijgt een heel nieuw design, ook de het reguliere model wordt helemaal anders (en heeft helaas een groot nadeel).

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Apple Watch krijgt nieuw ontwerp – met één groot nadeel

Ondanks de vele berichten over de iPhone 18 Pro en de iPhone Ultra zijn geruchten over Apple Watch-modellen een heel stuk schaarser. Er was wel een gerucht over het nieuwe ontwerp van de Apple Watch Ultra 4 en over veranderingen in het aantal sensoren. Over de Apple Watch Series 12 is daarentegen nog altijd maar weinig bekend. In elk geval tot nu.

Volgens een nieuw gerucht zou de Apple Watch Series 12 namelijk maar een kleine update kunnen zijn, in afwachting van grotere veranderingen volgend jaar. Weibo-gebruiker Instant Digital zegt in een reeks berichten dat de Apple Watch van 2027 pas echt een ingrijpende vernieuwing zal ondergaan. Dat klinkt natuurlijk heel positief, maar er zit mogelijk een groot nadeel aan het herontwerp van die Apple Watch.

Dit is het nadeel

Het grote nadeel is volgens Instant Digital dat die Apple Watch niet meer compatibel is met de bestaande horlogebandjes. Hij raadt daarom iedereen die van plan is volgend jaar een nieuwe Apple Watch te kopen aan, om tot die tijd niet meer te investeren in horlogebandjes.

Het bericht van Instant Digital bevat een link naar een bericht uit 2023 over een ‘Apple Watch X’-herontwerp, waarbij de manier waarop horlogebandjes worden bevestigd zou veranderen. Instant Digital is van mening dat dit herontwerp in 2027 dus alsnog naar de Apple Watch komt.

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We verwachten de Apple Watch Series 12 in september van dit jaar. De opvolger komt dan waarschijnlijk een jaar later, dus in september van 2027. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!