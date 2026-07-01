Zien: deze nieuwe kleur van de iPhone 18 Pro (Max) is nu al gelekt 

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen in een nieuwe kleur, die nu al is te zien op gelekte afbeeldingen. Zo ziet de kleur eruit!

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iPhone 18 Pro (Max) kleur

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max komen eraan! Apple brengt de nieuwe iPhones uit in september, waardoor er steeds meer geruchten over de toestellen verschijnen. De iPhones verschijnen ieder jaar in een nieuwe kleur en dat is volgens geruchten bij de iPhone 18 Pro (Max) niet anders. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden vier verschillende kleuren verwacht, waarvan de eerste nu is gelekt op afbeeldingen.

Volgens geruchten verschijnen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max in een donkerrode kleur. Die kleur is nu te zien op een afbeelding, waarop de houder van de simkaart voor de nieuwe iPhone te zien is. Apple geeft de houder van de simkaart traditioneel dezelfde kleur als de behuizing van de iPhone, waardoor we nu weten hoe de donkerrode kleur van de iPhone 18 Pro (Max) er waarschijnlijk uit ziet. Dit is de gelekte afbeelding:

Donkerrode kleur

De donkerrode kleur op de afbeelding wordt tot nu toe ‘Cherry’ genoemd, in het Nederlands ook wel kersenrood. Apple kiest vaker voor opvallende namen bij de kleuren van iPhones, zo kun je de iPhone 17 Pro (Max) halen in kosmisch oranje. Die oranje uitvoering zien we bij de iPhone 18 Pro (Max) waarschijnlijk niet meer terug, in plaats daarvan kiest Apple mogelijk voor kersenrood. De gelekte afbeelding is opnieuw een aanwijzing naar die nieuwe dieprode uitvoering.

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Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een rode iPhone. Dat wordt waarschijnlijk geen uitgesproken rode kleur, maar eerder een donkerrode tint zoals op de afbeelding. Naast deze kleur kun je de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max naar verluidt ook halen in een blauwe, grijze en zilveren uitvoering. Een zwarte variant ontbreekt dit jaar weer bij de Pro-modellen, net zoals de iPhone 17 Pro (Max) niet in een zwarte uitvoering verkrijgbaar is.

Release van de iPhone 18 Pro (Max)

Apple past niet alleen de kleur van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aan, ook de behuizing wordt verbeterd. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max koos Apple voor een aluminium behuizing met een glazen achterzijde. Bij de twee materialen is een duidelijk kleurverschil zichtbaar, maar dat wil Apple bij de iPhone 18 Pro (Max) voorkomen. Zo sluiten de aluminium en glazen onderdelen beter op elkaar aan en vormt de behuizing meer één geheel.

Verder wordt het Dynamic Island veel kleiner bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Apple past de feature voor het eerst sinds 2022 aan, zodat je meer ruimte overhoudt op het scherm van de iPhone. In september weten we zeker welke veranderingen de iPhone 18 Pro (Max) komen. Die maand presenteert Apple de nieuwe iPhones van dit jaar. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!