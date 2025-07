AirPods Pro 3 release: wanneer brengt Apple de beste AirPods uit?

Er komt een nieuwe generatie van de AirPods Pro aan! Benieuwd wanneer? Dit is de verwachte release van de AirPods Pro 3.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods Pro 3

Dit jaar verschijnt eindelijk een nieuwe uitvoering van de AirPods Pro! Het is alweer even geleden dat de AirPods Pro 2 aangekondigd werden. Apple bracht de geavanceerde oortjes uit in 2022. Een jaar later kregen de AirPods Pro 2 een kleine verbetering, want de oplaadcase is sinds 2023 voorzien van een usb-c-aansluiting. Dit jaar komen veel meer veranderingen naar Apple’s beste oortjes, omdat de release van de AirPods Pro 3 wordt verwacht.

De nieuwe generatie van de AirPods Pro verschijnt naar verluidt in het najaar. Er zijn al meerdere aanwijzingen naar de AirPods Pro 3 opgedoken, zo verwijzen meerdere codes in iOS 26 naar de nieuwe oortjes. Het lijkt er daarom op dat Apple de release van de AirPods Pro 3 langzaam aan het voorbereiden is. We hoeven vermoedelijk niet lang meer te wachten op doortjes, want ze komen naar verluidt al in september.

Release van de AirPods Pro

Het is de verwachting dat Apple de AirPods Pro 3 op hetzelfde moment als de iPhone 17-serie aankondigt. Om de nieuwe iPhones van het jaar te presenteren organiseert Apple een speciaal evenement. Dat event vindt doorgaans begin september plaats, waarbij Apple vaak kiest voor een dinsdag. Als Apple vasthoudt aan deze traditie, valt de release van de AirPods Pro op dinsdag 9 september 2025.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is nog onduidelijk of de AirPods Pro 3 direct na de aankondiging verkrijgbaar zijn, of pas een week later in de winkels verschijnen. De nieuwe iPhone is doorgaans een week later op vrijdag in de winkels verkrijgbaar. Dat betekent dat de definitieve release van de AirPods Pro 3 uiterlijk op vrijdag 19 september 2025 valt. Nog even geduld dus, want Apple’s beste oortjes worden over enkele weken nóg beter.

Grote veranderingen

Volgens geruchten brengt Apple grote veranderingen naar de AirPods Pro 3. Voor het eerst sinds de introductie van de AirPods Pro past Apple het design van de oortjes aan. De AirPods krijgen kortere steeltjes en een compactere oplaadcase. Daarnaast krijgt de derde generatie van de AirPods Pro veel meer (gezondheids)functies. Zo wordt de audiokwaliteit veel beter en zorgt de H3-chip voor verbeterde ruisonderdrukking.

De AirPods Pro 3 worden waarschijnlijk Apple’s eerste oortjes met geavanceerde gezondheidsfuncties. Je kunt je lichaamstemperatuur mogelijk opmeten met de AirPods Pro 3, terwijl dat nu alleen nog mogelijk is met de Apple Watch. Ook krijgen de oortjes features om als gehoorapparaat te dienen. Voor de AirPods Pro 3 betaal je bij Apple vermoedelijk 279 euro, dat is op dit moment de startprijs van de AirPods Pro 2. Benieuwd hoeveel je nu voor die oortjes betaalt? Dit zijn de laagste prijzen van de AirPods Pro 2: