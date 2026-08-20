Nintendo waarschuwt: dit is hét moment om de Nintendo Switch 2 te kopen

Ben je nog op zoek naar de Nintendo Switch 2? Wees er dan snel bij, want Nintendo waarschuwt dat dit hét moment is om de Nintendo Switch 2 te kopen!

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Nintendo Switch 2 wordt duurder

Er komen prijsverhogingen voor de Nintendo Switch 2 aan! Nintendo heeft begin mei al aangekondigd dat de Nintendo Switch 2 dit jaar duurder wordt. Vanaf 1 september gaat de prijs van de spelcomputer met 30 euro omhoog. Waar je nu nog 469,99 euro betaalt, haal je de Nintendo Switch 2 vanaf september voor 499,99 euro in huis. Het gaat om de basisuitvoering van de spelcomputer, die niet gebundeld is met een game. De prijzen van de spelbundels gaan eveneens omhoog.

Nintendo heeft de prijsverhogingen ruim van te voren aangekondigd, maar geeft gebruikers nu nog een laatste waarschuwing. Het bedrijf waarschuwt dat de Nintendo Switch 2 binnenkort duurder wordt, waardoor dit hét moment is om de spelcomputer te kopen. Het is de verwachting dat de Nintendo Switch 2 niet alleen bij Nintendo duurder wordt, andere aanbieders nemen de hogere prijs waarschijnlijk ook over. Wil jij geld besparen? Hier krijg je de Nintendo Switch 2 nu nog voor de lagere prijs:

Duurdere onderdelen

Nintendo heeft de prijsverhogingen aangekondigd voor de Nintendo Switch 2 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Europa. In Japan heeft het bedrijf de prijsverhogingen al doorgevoerd. Volgens Nintendo zijn de hogere prijzen onvermijdelijk, omdat een aantal onderdelen in korte tijd veel duurder is geworden. Dat heeft vooral te maken met de hoge vraag naar geheugenchips, waardoor er een wereldwijd tekort aan werkgeheugen is.

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De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft ervoor gezorgd dat fabrikanten niet kunnen voldoen aan de hoge vraag naar geheugenchips. De hoge vraag heeft ervoor gezorgd dat werkgeheugen schaarser én duurder is geworden. Het is bovendien de verwachting dat er wereldwijd minder spelcomputers verkocht worden, waardoor Nintendo genoodzaakt is de prijzen te verhogen. Dat ga je vanaf september merken, want je betaalt dan meer voor de Nintendo Switch 2.

Waarschuwing van Nintendo

Je gaat binnenkort meer voor de Nintendo Switch 2 betalen, maar dat geldt (nog) niet voor andere producten van het bedrijf. In Japan zijn alle Switch-modellen duurder geworden, in Europa en de Verenigde Staten blijft het bij een prijsverhoging van de Nintendo Switch 2. Er zijn vooralsnog geen prijsverhogingen aangekondigd voor spellen van Nintendo in Nederland en België. Sterker nog: Nintendo heeft een aantal spellen juist goedkoper gemaakt. Voor de digitale versie betaal je sinds kort tien euro minder.

Het is al sinds mei bekend dat de Nintendo Switch 2 duurder wordt, maar het bedrijf geeft gebruikers nu nog een laatste waarschuwing. In winkels verschijnen nu meldingen, waarin staat dat de verkoopprijs op 1 september wordt verhoogd. Wil jij die prijsverhoging voorkomen? Wacht dan niet te lang met je aankoop, want de Nintendo Switch 2 wordt binnenkort overal duurder. Hier betaal je nog de voordeligere prijs voor de spelconsole: