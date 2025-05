KPN aanbieding voor internet en tv: profiteer nu van korting

KPN biedt glasvezel, interactieve tv en betaalbaar internet van topkwaliteit. In dit artikel vind je alles over KPN-pakketten, actuele aanbiedingen en lees je hoe je eenvoudig kunt overstappen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles wat jij wilt weten over KPN Internet en TV

Met het grote aanbod is kiezen voor een internet- en tv provider niet altijd even makkelijk. Maar bij KPN weet je zeker dat je kiest voor kwaliteit, scherpe aanbiedingen én een zorgeloze overstap.

Of je nu kiest voor vast internet, interactieve tv of een combinatie van beide: KPN biedt goedkoop internet en tv voor wie op de kosten wil letten, zonder in te leveren op kwaliteit. In dit artikel ontdek je alles over de Internet en TV abonnementen van KPN, hoeveel je kunt besparen en hoe je extra korting krijgt door diensten te bundelen.

KPN internetsnelheden: welke past bij jouw huishouden?

KPN heeft een uitgebreid aanbod aan internet- en tv-pakketten voor zowel gezinnen als alleenstaanden. Voor internet kun je kiezen uit diverse snelheden, variërend van 100Mbit/s tot 4 Gbit/s via glasvezel, afhankelijk van waar je woont. KPN legt op steeds meer plekken glasvezel aan. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem is het al beschikbaar. Wil je weten of het op jouw adres kan? dat kan met de handige postcodecheck op de website van KPN.

Bij KPN kun je kiezen uit vijf verschillende internetsnelheden, waarvan de populairste opties zijn: Snel, Sneller en Superfiber1. Bekijk hieronder welke snelheid het beste bij jouw internetgebruik past.

Snel – tot 100 Mbit/s: ideaal voor licht internetgebruik, zoals e-mails versturen en berichten uitwisselen.

– tot 100 Mbit/s: ideaal voor licht internetgebruik, zoals e-mails versturen en berichten uitwisselen. Sneller – tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten.

– tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten. Supersnel – tot 500Mbit/s: geschikt voor gezinnen met meerdere gebruikers die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken. Je hebt altijd een snelle en stabiele verbinding.

tot 500Mbit/s: geschikt voor gezinnen met meerdere gebruikers die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken. Je hebt altijd een snelle en stabiele verbinding. Superfiber1 – tot 1 Gbit/s: perfect voor intensieve gebruikers. Of je nu een fanatieke gamer bent of graag series in 4K bekijkt, met deze snelheid kun je dit probleemloos tegelijk doen.

– tot 1 Gbit/s: perfect voor intensieve gebruikers. Of je nu een fanatieke gamer bent of graag series in 4K bekijkt, met deze snelheid kun je dit probleemloos tegelijk doen. Superfiber 4 – tot 4 Gbit/s: is ideaal voor grote huishoudens of kleine kantoren met veel apparaten. Perfect voor zware downloads, 4K-streams en toekomstig gebruik.

Daarbij krijg je standaard een gratis modem, stabiele wifi en gratis installatiehulp. Heb je liever alleen internet? Dat kan, maar met een combinatie van internet, tv of mobiel bij KPN profiteer je van extra korting en een nóg voordeliger totaalpakket.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

KPN interactieve tv: flexibel, compleet en boordevol entertainment

Met een internet- en tv-abonnement van KPN krijg je meer dan alleen snel internet en haarscherp beeld. Je profiteert van handige extra’s, zoals gratis installatiehulp, flexibele entertainmentopties en een overzichtelijk alles-in-één pakket. Hieronder lees je hoe KPN het verschil maakt op het gebied van apparatuur, entertainment en flexibiliteit.

Over KPN interactieve tv

KPN biedt interactieve tv voor 12,50 euro per maand met meer dan 60 HD-zenders, waaronder NPO 1 t/m 3, RTL 4 t/m 8, SBS etc. Je kunt live-tv pauzeren, opnemen en programma’s terugkijken. Wil je meer zenders? Kies dan uit extra pakketten zoals het Pluspakket (met o.a. Eurosport 2 en Nick Jr.), ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal of Film1.

1. Apparatuur en installatie

Bij je abonnement zijn zowel een gratis modem als installatiehulp inbegrepen. Je ontvangt een gebruiksvriendelijk modem zonder extra kosten, en een monteur helpt je als je dit wil kosteloos met het aansluiten en instellen van je apparatuur.

2. Entertainment keuze

Wil je niet te lang vastzitten aan vaste zenders? Bij KPN stel je jouw entertainmentpakket flexibel samen en pas je het maandelijks aan op je wensen en behoeften. Het grote voordeel van entertainment bij KPN is dat alles overzichtelijk op één plek geregeld is: je kijkt series, films en sport gewoon via een zender op je tv, zonder dat je losse apps of accounts nodig hebt. Daarnaast is Spotify ook gemakkelijk bij KPN te bestellen, activeren en te gebruiken.

Je beheert alles via KPN en ontvangt één factuur, wat het extra eenvoudig maakt. Bovendien profiteer je van combinatiekorting, waardoor je vaak voordeliger uit bent dan bij losse abonnementen.

3. Flexibele opties

Wil je liever wat meer flexibiliteit en niet te lang vastzitten aan een bepaald zenderpakket? Bij KPN is dat geen probleem. Je hebt namelijk de vrijheid om je favoriete zenders en extra pakketten per maand aan te passen. Zo kun je eenvoudig inspelen op je kijkgedrag of interesses, zonder dat je langdurig vastzit aan één keuze. Ideaal als je af en toe van zenderaanbod wilt wisselen.

KPN aanbiedingen voor Internet en TV

Of je nu gaat voor glasvezel, interactieve tv of een alles-in-één bundel: met KPN Internet en TV krijg je voordelig interactieve tv van hoge kwaliteit. Door het diverse aanbod is er altijd een pakket dat aansluit op jouw wensen en behoeften.

Met de handige postcodecheck zie je direct welke KPN-internet- en tv-opties op jouw adres beschikbaar zijn. Overstappen naar internet en tv van KPN is eenvoudig. Na je bestelling zegt KPN je abonnement voor je op, je hoeft hier zelf niks voor te doen. Je ontvangt een installatiepakket (modem, ethernetkabel, HDMI-kabel) of laat alles installeren door een monteur.

Zo zit je snel en zonder gedoe op het KPN-netwerk. En met extra’s zoals gratis installatiehulp en een modem zonder kosten haal je het maximale uit je abonnement. Bekijk hieronder de beste aanbiedingen en vind het pakket dat bij jou past.

Bespaar tot 180 euro op je Internet & TV abonnement

Profiteer nu van de scherpe KPN-aanbieding bij een 2-jarig abonnement: je betaalt bij het goedkoopste abonnement de eerste 9 maanden slechts 35 euro per maand in plaats van 55 euro. Daarna betaal je voor de resterende 15 maanden het reguliere tarief van 55 euro per maand.

Gemiddeld komt dit neer op een maandbedrag van 47,50 euro over de volledige looptijd van 24 maanden. Dat betekent een totale besparing van 180 euro over het gehele abonnement ten opzichte van het standaardtarief van 55 euro per maand.

Liever een korter abonnement van 1 jaar?

Liever een korter abonnement? Kies dan voor het 1-jarig KPN-abonnement. Je betaalt voor het goedkoopste abonnement de eerste 6 maanden slechts 35 euro per maand, en de overige 6 maanden het standaardtarief van 55 euro.

In totaal betaal je voor 12 maanden 540 euro, terwijl dit normaal 660 euro zou zijn. Daarmee bespaar je 120 euro over het hele jaar, wat neerkomt op een gemiddeld maandbedrag van 45 euro.

Abonnement Aanbieding Regulier tarief 1 maand – 58 euro 12 maanden 6 maanden 35 euro p/mnd 55 euro 24 maanden 9 maanden 35 euro p/mnd 55 euro

Combineer meerdere KPN-producten en krijg extra voordeel

Profiteer van extra veel voordeel bij KPN dankzij Combivoordeel! Ontvang tot 7,50 euro korting en dubbele data op mobiele abonnementen. Bij het afsluiten van een tv-abonnement in combinatie met een ander KPN-abonnement krijg je bovendien het pluspakket gratis ter waarde van 9,99 euro, waarmee je toegang krijgt tot extra zenders en on-demand content.

Met het vernieuwde Combivoordeel-programma van KPN profiteer je van meer flexibiliteit en voordelen. Hoe meer KPN-diensten je combineert, zoals internet, mobiel en tv, hoe meer punten je verzamelt. Deze punten bepalen je level, en hoe hoger je level, hoe meer extra’s je kunt kiezen. Denk aan voordelen zoals gratis ESPN, korting op je abonnement of zelfs gratis Netflix. Zo stel je je pakket volledig samen op basis van je eigen wensen.

Hoe werkt het puntensysteem?

Level 1 : Als je zowel KPN Internet als Mobiel hebt, start je in level 1.

: Als je zowel KPN Internet als Mobiel hebt, start je in level 1. Extra punten : Door aanvullende diensten toe te voegen, zoals TV, een tweede mobiel abonnement of entertainmentdiensten zoals Spotify, verdien je extra punten.

: Door aanvullende diensten toe te voegen, zoals TV, een tweede mobiel abonnement of entertainmentdiensten zoals Spotify, verdien je extra punten. Hogere levels: Met meer punten bereik je hogere levels, wat je toegang geeft tot extra voordelen zoals het gratis Pluspakket of korting op het Opnemen Pakket

Wist je dat je bij Simyo ook kunt profiteren van Combivoordeel? Je ontvangt tot wel 10GB extra data per maand

Zoek je een goede deal voor een iPhone met abonnement of een sim only-abonnement? Neem dan zeker een kijkje in onze prijsvergelijkers! Daar kun je eenvoudig je favoriete provider selecteren én meteen zien welke aanbieding het beste bij je past. Vergeet ook niet de nieuwste deals van KPN te bekijken – die vind je hieronder.

Wat is het goedkoopste KPN abonnement Het goedkoopste internet- en tv-abonnement van KPN is het KPN Snel abonnement voor €42,50 per maand, inclusief 100 Mbit/s snelheid. Voor tv kun je het KPN TV+ abonnement krijgen vanaf €12,50 per maand. Combineer internet en tv voor voordelige bundels. Hoe krijg ik combivoordeel bij KPN Om gebruik te maken van Combivoordeel van KPN, combineer je je mobiele abonnement met internet of tv. Je ontvangt dan extra voordelen, zoals korting of dubbele data. Lopen er ook KPN aanbiedingen voor bestaande klanten Ja, KPN heeft ook aanbiedingen voor bestaande klanten, zoals Combivoordeel, waarmee je korting krijgt bij het combineren van mobiele abonnementen met internet of tv. Daarnaast zijn er tijdelijke acties zoals kortingen en gratis extra’s.