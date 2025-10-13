Apple iPhone 17 vs Google Pixel 10: zo groot zijn de verschillen!

Kort voordat Apple de iPhone 17 op de markt bracht, kwam Google met de Pixel 10 – tijd om deze twee toestellen met elkaar te vergelijken.

iPhone 17 vs Pixel 10

De iPhone 17 is iets duurder dan de Pixel 10, maar het verschil is niet heel groot. De iPhone 17 is op dit moment nog niet in prijs gezakt, dus het verschil wordt de komende tijd waarschijnlijk een stuk kleiner: voor de iPhone 17 betaal je momenteel € 969,-, voor de Pixel 10 inmiddels zo’n 740 euro (bij de lancering was het 899 euro). Reden genoeg om te kijken of het verschil in prestaties tussen deze toestellen eveneens niet heel groot is.

Behuizing

De afmetingen van de iPhone 17 en de Pixel 10 verschillen in elk geval niet zoveel van elkaar. De iPhone 17 komt op 149,6 x 71,5 x 8 mm, de Pixel 10 op 152,8 x 72 x 8,6 mm. De Pixel is dus ietsje groter en daardoor ook ietsje zwaarder: 204 g ten opzichte van 177 g. In de praktijk merk je niet zoveel van deze verschillen.

Scherm

Beide toestellen hebben een 6,3-inch 120 Hz oled-scherm met een maximale helderheid van 3000 nits. Het scherm van de iPhone is bovendien voorzien van een antireflectiecoating en heeft ook een hogere resolutie: 1206 x 2622 pixels ten opzichte van 1080 x 2424 pixels. Het scherm van de iPhone zal in direct zonlicht net iets beter afleesbaar zijn, maar ook hier merk je in de praktijk waarschijnlijk weinig van.

Camera

Bij de camera zien we wat meer verschillen. Maar we beginnen met een overeenkomst: beide toestellen hebben namelijk een 48-megapixel groothoekcamera op de achterkant. Daarnaast hebben zowel de iPhone 17 als de Pixel 10 een ultragroothoekcamera. Op de iPhone is dat eveneens een 48-megapixelcamera, op de Pixel 10 is het een 13-megapixelcamera. Het verschil in megapixels tussen de ultragroothoekcamera’s merk je in de praktijk waarschijnlijk wel.

Verder heeft de Pixel nog een 10,8-megapixel zoomcamera met een 5x optische zoom. De iPhone heeft geen aparte zoomlens, maar met de groothoekcamera is het wel mogelijk om 2x optisch in te zoomen. Tot slot zien we nog een verschil bij de frontcamera. De Pixel 10 heeft daar een 10,5-megapixel ultragroothoekcamera, de iPhone 17 een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Center Stage. Dat laatste helpt om jezelf beter automatisch in beeld te houden.

Prestaties

De iPhone 17 draait op de A19-chip, de Pixel 10 op de Google Tensor G5. In alle benchmarks blijkt de A19 duidelijk de snelste van de twee te zijn. De Pixel heeft daarentegen wel meer werkgeheugen: 12 GB ten opzichte van 8 GB. Hiermee haalt hij de prestaties van de iPhone 17 echter niet in. Het verschil is bij alledaags gebruik overigens niet echt merkbaar. Dat gebeurt pas als je zwaardere taken gaat uitvoeren.

Er is daarnaast ook nog een verschil in opslagruimte: de iPhone 17 is verkrijgbaar met 256 GB of met 512 GB. Bij de Pixel 10 heb je eveneens twee keuzes, maar dan gaat het tussen 128 GB en 256 GB. Wil je meer dan 256 GB opslagruimte, dan kom je dus automatisch bij de iPhone 17 uit.

Batterij

De Pixel 10 heeft met 4970 mAh een heel wat krachtigere batterij dan de iPhone 17 (3692 mAh). Desondanks is de batterijduur van de Pixel niet erg indrukwekkend. Google zegt weliswaar dat de batterijduur meer dan 24 uur is, maar dat blijkt in de praktijk niet het geval te zijn. Er zijn tests die uitwijzen dat je met een volledig opgeladen Pixel 10 slechts 12,5 uur video kunt kijken. Zelfs als we dat flink naar boven afronden, komt de batterijduur van de Pixel 10 niet in de buurt van die van de iPhone 17. Met de iPhone 17 haal je maar liefst tot 30 uur video kijken.

Voordelen iPhone 17 Langere batterijduur

Langere batterijduur 18-megapixel frontcamera

18-megapixel frontcamera Meer opslagruimte Nadelen iPhone 17 Duurder

Duurder Geen aparte zoomcamera

Geen aparte zoomcamera Minder werkgeheugen

Voordelen Pixel 10 Goedkoper

Goedkoper Zoomcamera met 5x optische zoom

Zoomcamera met 5x optische zoom Meer werkgeheugen Nadelen Pixel 10 Kortere batterijduur

Kortere batterijduur 10,5-megapixel frontcamera

10,5-megapixel frontcamera Minder opslagruimte

Conclusie: iPhone 17 vs Pixel 10

Het grootste nadeel van de Pixel 10 is de batterijduur die in de praktijk flink tegenvalt. Daarnaast is de frontcamera minder goed, is het toestel minder snel dan de iPhone en heb je minder opslagruimte. Aan de andere kant ben je wel goedkoper uit, krijg je een zoomcamera met 5x optische zoom en meer werkgeheugen. Wat ons betreft is de iPhone 17 de winnaar in deze vergelijking, met name vanwege de veel langere batterijduur.

iPhone 17 kopen?

Ben je van plan om de iPhone 17 aan te schaffen, houd dan de onderstaande deals in de gaten. Je weet dan zeker dat je niet teveel betaalt. De iPhone 17 is nog relatief nieuw, dus de prijs is op dit moment nog niet gezakt. Dat gaat over niet al te lange tijd waarschijnlijk wel gebeuren, dus je kunt overwegen om daar nog even op te wachten.