iPhone 17 vs iPhone 17e: zo groot zijn de (prijs)verschillen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
3 maart 2026, 13:03
4 min leestijd
De iPhone 17e is door Apple gepresenteerd op maandag 2 maart – dit zijn de grootste (prijs)verschillen tussen de iPhone 17 en de iPhone 17e.

Inhoud

Behuizing Scherm Camera Prestaties Batterij Voor- en nadelen Conclusie

iPhone 17 vs iPhone 17e

De iPhone 17e is de nieuwste budget-iPhone die Apple heeft uitgebracht. Deze nieuwe iPhone is dus goedkoper dan de iPhone 17, maar hoe groot zijn de (prijs)verschillen nou werkelijk? We zetten ze voor je onder elkaar.

iPhone 17iPhone 17e
6,3 inch Super Retina XDR OLED6,1 inch Super Retina XDR OLED
A19-chipA19-chip
256 GB of 512 GB opslagruimte256 GB of 512 GB opslagruimte
8 GB werkgeheugen8 GB werkgeheugen
Tot 30 uur video afspelenTot 26 uur video afspelen
Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en ZwartWit, Zwart en Zachtroze
€ 845,-vanaf 719 euro

Behuizing

Zowel de iPhone 17 als de iPhone 17e hebben een aluminium frame en een voor- en achterkant van glas. De iPhone 17 is alleen net ietsje groter en zwaarder dan de iPhone 17e, al scheelt het niet veel: 149,6 x 71,5 x 8 mm en 177 g ten opzichte van 146,7 x 71,5 x 7,8 mm en 169 g. Beide toestellen hebben een actieknop, maar een cameraregelaar vind je alleen terug op de iPhone 17.

Scherm

De iPhone 17 heeft met 6,3 inch ook een iets groter scherm van de iPhone 17e (6,1 inch). Daardoor heeft de iPhone 17 ook een hogere resolutie: 1206 x 2622 pixels ten opzichte van 1170 x 2532 pixels. Verder is de maximale helderheid van het iPhone 17-scherm met 3000 nits ook een heel stuk hoger dan die van de iPhone 17e (1200 nits).

Ook is het scherm van de iPhone 17 voorzien van ProMotion, een always-on functie en een Dynamic Island in plaats van een notch. Dat zijn allemaal dingen die op de iPhone 17e nog altijd ontbreken.

camera

Camera

Beide iPhones hebben een 48-megapixel groothoekcamera, maar alleen de iPhone 17 heeft daarnaast ook nog een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Daar kan de iPhone 17e dus niet aan tippen. Beide toestellen zijn voorzien van de nieuwste portretmodus met scherpstelling en diepteregeling, maar een macromodus ontbreekt op de iPhone 17e.

Wat betreft de selfiecamera: de iPhone 17 heeft een 18-megapixel ultragroothoekcamera met Middelpunt, de iPhone 17e moet het doen met een 12-megapixel groothoekcamera (zonder Middelpunt). Dual Capture ontbreekt ook op de iPhone 17e.

Prestaties

Beide iPhone 17-modellen presteren op een vergelijkbaar niveau. Ze draaien allebei op een A19-chip en hebben 8 GB werkgeheugen. Toch zit er nog een klein verschil in. De A19 in de iPhone 17 heeft namelijk een GPU met 5 cores, de A19 in de iPhone 17e heeft er een met maar 4 cores. Dit zorgt voor iets tragere grafische prestaties tijdens het gamen, maar de meeste mensen zullen niet echt een verschil merken. Tot slot heeft de iPhone 17e dezelfde C1X-modem als de iPhone Air. Deze is tot wel 2x sneller dan het C1-modem dat in de iPhone 16e zit. 

iphone 17 17e

Batterij

De batterij in de nieuwe iPhone 17e is met een capaciteit van 4005 mAh iets krachtiger dan die in de iPhone 17 (3692 mAh). Toch houdt de iPhone 17 het met 30 uur video afspelen net wat langer vol dan de iPhone 17e (maximaal 26 uur video afspelen).

Opladen gaat bij de iPhone 17 ook iets sneller: 50 procent in 20 minuten ten opzichte van 50 procent in 30 minuten. Daarbij laadt de iPhone 17 draadloos op met 25 watt en de iPhone 17e met 15 watt.

Voordelen iPhone 17

  • Betere camera’s
  • Beter scherm met ProMotion
  • Langere batterijduur en sneller opladen

Nadelen iPhone 17

  • Duurder
  • Niet verkrijgbaar in Zachtroze

voordelen iPhone 17e

  • Goedkoper
  • Verkrijgbaar in Zachtroze

Nadelen iPhone 17e

  • Minder goede camera’s
  • Minder goed scherm zonder ProMotion
  • Kortere batterijduur en langzamer opladen
iphone 17 17e

Conclusie: iPhone 17 vs iPhone 17e

De iPhone 17 is op praktisch alle punten superieur aan de iPhone 17e. Zo heeft hij meer en betere camera’s, een beter scherm met Promotion, een langere batterijduur en het opladen gaat een stuk sneller. Dit wil overigens niet zeggen dat de iPhone 17e slecht presteert. De iPhone 17 presteert gewoon nog net wat beter.

Het grootste pluspunt van de iPhone 17e is de iets lagere prijs. Alleen is wat ons betreft het verschil in prijs met de iPhone 17 op dit moment nog niet groot genoeg. Wil je op dit moment een nieuwe iPhone kopen, dan is de iPhone 17 de beste keuze. Kun je nog een tijdje wachten, dan is de iPhone 17e geen gekke keuze als de prijs wat is gezakt.

iPhone 17 of iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Bestellen kan vanaf 4 maart om 15:15 uur, op 11 maart ligt het toestel in de winkel. Hieronder hebben we alvast links naar een aantal bekende webshops neergezet.

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement:

Koop je toch liever de iPhone 17? Houd dan de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!

Apple iPhone 17 deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 17

40000 min en 40000 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 31,00 p/m

Eenmalig toestel € 130,00

Gemiddeld p/m: € 36,61

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 17

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 41,00 p/m

Eenmalig toestel € 8,00

Gemiddeld p/m: € 41,53

Bekijk bij Mobiel.nl
Odido

Apple iPhone 17

200 min en 200 sms

10500MB (5G)

2 jaar

€ 42,50 p/m

Eenmalig toestel € 15,00

Gemiddeld p/m: € 43,33

Bekijk bij Belsimpel
Ben
Vergelijk alle Apple iPhone 17 abonnementen
iPhone 17

iPhone 17
iPhone 17e

iPhone 17e
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iPhone iPhone Apple iPhone 17 iPhone 17e

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17

