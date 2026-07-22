Populaire Sony-koptelefoon van 349 euro krijg je nu helemaal gratis

Met de nieuwste actie van Odido krijg je meer dan alleen een Unlimited Sim Only-abonnement. Nieuwe klanten ontvangen tijdelijk een gratis Sony WH-1000XM5. Bekijk hieronder hoe de actie werkt en voor welke abonnementen deze geldt.

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Gratis Sony WH-1000XM5 bij Odido

Ben je op zoek naar een nieuw Unlimited-abonnement? Dan is de huidige actie van Odido interessant. Sluit je een nieuw Unlimited Sim Only-abonnement af, dan ontvang je tijdelijk een gratis Sony WH-1000XM5. Deze draadloze noise cancelling-koptelefoon heeft een adviesprijs van 349 euro, waardoor je profiteert van een aantrekkelijk extra voordeel. De actie is uitsluitend geldig voor nieuwe klanten.

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Welke abonnementen doen mee?

De Sony WH-1000XM5 wordt niet automatisch naar je opgestuurd. Sluit je een nieuw Unlimited Sim Only-abonnement bij Odido af, dan moet je de koptelefoon zelf aanvragen via de speciale actiepagina van Odido. Doe dit wel binnen de geldende actieperiode, anders vervalt je recht op het cadeau. Hieronder vind je een overzicht van de abonnementen die in aanmerking komen voor deze actie.

Data Downloadsnelheid Bellen & sms Prijs per maand Onbeperkt GB 5G in NL 20 Mbps Onbeperkt bellen en sms €25,00 Onbeperkt GB 5G in NL 400 Mbps Onbeperkt bellen en sms €32,50 Onbeperkt GB 5G in NL 700 Mbps Onbeperkt bellen en sms €37,50 Onbeperkt GB 5G in NL 1000 Mbps Onbeperkt bellen en sms €37,50 Onbeperkt GB 5G in NL 1000 Mbps Onbeperkt bellen en sms €49,50

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Over de Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 behoort al geruime tijd tot de beste draadloze koptelefoons op de markt. Het model blinkt vooral uit dankzij de geavanceerde actieve ruisonderdrukking (ANC), waarmee storende omgevingsgeluiden vrijwel volledig worden weggefilterd. Hierdoor is de koptelefoon ideaal voor onderweg, tijdens het werken of wanneer je thuis ongestoord van muziek, podcasts of films wilt genieten.

Dankzij de 30 mm drivers geniet je van een krachtig en gebalanceerd geluid met diepe bassen en heldere details. Via de Sony Headphones Connect-app kun je het geluid bovendien naar eigen smaak aanpassen. Daarnaast ondersteunt de koptelefoon Bluetooth 5.2, multipoint-verbindingen en handige functies zoals automatisch pauzeren wanneer je hem afzet.

Met een accuduur tot 30 uur met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld hoef je je geen zorgen te maken over een lege batterij. Het lichte ontwerp, de comfortabele oorkussens en de slimme functies maken de Sony WH-1000XM5 nog altijd een van de populairste keuzes in het hogere segment van draadloze koptelefoons.