iPhone 17 is hier tijdelijk flink in prijs gezakt

iPhone 17: maar liefst 269 euro goedkoper

De iPhone 17 heeft een 6,3-inch scherm dat helder en scherp beeld laat zien. Alles wat je doet, zoals scrollen door apps of het kijken van video’s, ziet er soepel uit doordat het scherm tot 120 keer per seconde ververst. Ook blijft er altijd een klein deel van informatie zichtbaar, zoals de tijd of meldingen, zonder dat dit veel batterij kost.

Binnenin zit een snelle A19-chip, waardoor apps en games zonder haperen werken, ook bij zwaardere taken. De batterij gaat tot ongeveer 30 uur mee op één lading, zodat je hem meestal pas aan het eind van de dag hoeft op te laden. Het toestel heeft 256 GB opslagruimte en is verkrijgbaar vanaf 969 euro.

Voor de laagste prijs van een los toestel zit je momenteel het beste bij Bol, waar je ’m al vanaf 815 euro kunt vinden. Wil je echt zo voordelig mogelijk uit zijn, dan is het slim om de iPhone 17 te combineren met een abonnement. In combinatie met een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel haal je het toestel al in huis vanaf 546 euro. Dat scheelt maar liefst 269 euro ten opzichte van de losse aanschaf.

iPhone 17 via een provider: al vanaf 792 euro

Wil je de iPhone 17 liever meteen kopen via je eigen provider? Dat is vaak voordeliger dan de prijs bij introductie. Kies je voor Odido, dan reken je het toestel af voor 792 euro. Ga je liever voor KPN of Vodafone? Dat kan natuurlijk ook! Bij beide providers haal je de iPhone 17 ook al in huis vanaf 840 euro.

iPhone 17 bij webwinkels: al vanaf 546 euro

Bel en internet je veel? Dan is het vaak voordeliger om de iPhone 17 te kopen in combinatie met een abonnement via webwinkels als Belsimpel of Mobiel.nl. Je profiteert vaak van een hoge toestelkorting bij een ruime databundel, waardoor de totale kosten flink lager uitvallen.

Bovendien bieden de meeste providers drie maanden gratis Apple Music en Apple TV, wat het aanbod nóg aantrekkelijker maakt. Ook leuk: tijdelijk ontvang je bij Belsimpel 75 euro kassakorting op de Sony WH-1000XM6 bij aankoop van een iPhone, gebruik de code ’75IPHONEWH1000XM6′ in je winkelmand.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 546 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 269 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 546 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 269 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; Vodafone: als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 638 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 638 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo. KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 768 euro. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Liever een kleiner abonnement?

Ga je liever voor een kleiner abonnement? Dat kan natuurlijk ook. De iPhone 17 is met 10 GB data het voordeligst te combineren met een abonnement van Lebara via Belsimpel. In dat geval betaal je 790 euro voor het toestel. Het abonnement zelf kost je slechts 8 euro per maand.

