Deze provider is recent uitgeroepen tot beste en kost slechts 1 euro
Jane van Brakel
27 april 2026, 11:00

Het is weer maandag en dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel! Tot en met 29 april scoor je wel heel voordelig een sim only bij de beste sim only aanbieder van dit moment. Hieronder vertellen we je er meer over.

Magic Monday: sim only voor slechts 1 euro

50Plus Mobiel is door Keuze.nl uitgeroepen tot de beste sim‑only‑provider van 2026. In het onafhankelijke onderzoek behaalde de provider de hoogste plaats met een score van 8,6, waarmee het beter scoort dan onder meer Hollandsnieuwe en Youfone.

Daar komt nu een extra aantrekkelijke actie bij. Bij een tweejarig abonnement betaal je bij 50Plus Mobiel tijdelijk de eerste twaalf maanden slechts 1 euro per maand voor je sim only. Daarnaast profiteer je van extra voordelen, zoals extra data en gratis onbeperkt bellen en sms’en. Deze actie is geldig voor alle tweejarige sim‑onlyabonnementen. Wees er op tijd bij, want de actie loopt slechts tot woensdag 29 april.

Geldig op alle bundels van 5GB tot 75GB

Hieronder hebben we alle beschikbare abonnementen inclusief korting overzichtelijk voor je op een rij gezet, zodat je snel de bundel kunt kiezen die het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften.

BundelGem. p/mndRegulier tariefActietarief
5GB &
onbeperkt bellen/sms		3,75 euro6,50 euro1 euro p/mnd
(12 maanden)
10GB &
onbeperkt bellen/sms		4,25 euro7,50 euro1 euro p/mnd
(12 maanden)
25GB &
onbeperkt bellen/sms		5 euro9 euro1 euro p/mnd
(12 maanden)
45GB &
onbeperkt bellen/sms		5,50 euro10 euro1 euro p/mnd
(12 maanden)
55GB &
onbeperkt bellen/sms		6 euro11 euro1 euro p/mnd
(12 maanden)
75GB &
onbeperkt bellen/sms		7,50 euro14 euro1 euro p/mnd
(12 maanden)

Ook voordeel op alle eenjarige abonnementen

Kies je liever voor een abonnement met een looptijd van één jaar? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Dan profiteer je weliswaar niet van de tijdelijke actie, maar krijg je wel elke maand extra MB’s bovenop je standaarddata.

Dit wil je weten over 50Plus Mobiel

50Plus Mobiel is een mobiele provider die draait op het Vodafone‑netwerk. Hierdoor profiteer je in Nederland van het beste bereik, zowel in steden als op het platteland. De provider richt zich voornamelijk op klanten die op zoek zijn naar duidelijke en overzichtelijke abonnementen.

Je kiest tussen een looptijd van 12 of 24 maanden, met een vaste maandprijs gedurende de hele periode. De klantenservice is telefonisch bereikbaar en via e‑mail, en staat bekend om snelle en vriendelijke hulp. In combinatie met de hoge scores in de onafhankelijke test van Keuze.nl is 50Plus Mobiel een solide en betaalbare keuze voor wie een betrouwbaar mobiel abonnement zoekt.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

