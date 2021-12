Deze drie iPhones haal je voor minder dan 500 euro in huis (refurbished)

Een kleiner budget maar toch een iPhone kopen? Zo kun je de iPhone XS, iPhone XR en iPhone SE 2020 momenteel voor minder dan 500 euro in huis halen. Wij laten je zien hoe je dit voor elkaar krijgt!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe je bespaart op een iPhone

Op zoek naar een iPhone voor een mooi prijsje? In verschillende aanbiedingen kom je namelijk niet (gauw) onder de 500 euro uit voor een nieuwe iPhone. De oplossing is het kiezen voor een refurbished toestel, zo heb je namelijk een iPhone die zo goed als nieuw is voor een lage prijs.

Vaak heerst de gedachte dat deze toestellen hetzelfde zijn als ieder tweedehands toestel. Dit is echter helemaal niet waar. De onderdelen in een refurbished zijn vernieuwd en maken het toestel dan ook echt zo goed als nieuw. Bovendien krijg je er ook nog twee jaar garantie bij. en ben je zeker over de staat van de iPhone. Bij twijfel heb je toestellen met het Refurbished-keurmerk dat aangeeft dat het toestel extra zekerheid biedt en een onafhankelijk kwaliteitscontrole heeft.

Hieronder hebben we refurbished deals voor de iPhone XR, iPhone SE 2020 en iPhone XS verzameld. Deze hebben allemaal een ding gemeen: ze zijn onder de 500 euro. Lees snel verder en vind een geschikte iPhone.

iPhone XR – Refurbished zo goed als nieuw – vanaf €369

De iPhone XR kenmerkt zich als een toestel met een accu die lang mee gaat. Zo kun je langer genieten van je iPhone voordat die aan de lader moet. Niettemin, is de accu niet het enige dat lang meegaat. Zo heb je eigentijdse features als Face ID en draadloos opladen en een ondersteuning voor de nieuwste games.

Deze iPhone kun je ook in het rood of geel nieuw halen voor een prijs onder de 500 euro. Bij Phonemarket betaal je €473 voor een rode iPhone XR. Door een refurbished iPhone XR te kiezen bespaar je wel 104 euro op de nieuwprijs en geniet je van een toestel dat zo goed als nieuw is.

De iPhone XR is een instapmodel maar verre van een budgetsmartphone. Bekijk de deals voor dit toestel:

iPhone SE 2020 – Refurbished zo goed als nieuw – vanaf €335

De iPhone SE 2020 is de tweede in de reeks SE-toestellen die Apple heeft uitgebracht. Het is een toestel dat nog jaren mee kan door zorgvuldig samengestelde hardware. Denk hierbij aan een snelle A13-chip onder de motorkap in samenwerking met een 4,7 inch Retina-display voor een vlot gebruik op een mooie display.

Het is mogelijk om dit toestel nieuw en onder de 500 euro te halen bij Bol.com. Daar betaal je €458,95. Als je voor een refurbished iPhone SE 2020 kiest heb je een toestel dat zo goed als nieuw is met een voordeel van wel 123,95 euro ten opzichte van een nieuwe.

Naar verwachting gaat dit toestel nog jaren mee en heeft daarnaast ondersteuning voor het nieuwste besturingssysteem van Apple: iOS 15. Check de deals hieronder voor een iPhone SE 2020:

iPhone XS – Refurbished zo goed als nieuw – vanaf €414

In de iPhone XS vind je A12-chip die nog steeds razendsnel is en bovendien een energiezuinig ontwerp heeft. Zo brengt dat ook een plus naar de batterijduur van het toestel. Ook heeft deze iPhone een verbeterde camera dankzij het gebruik van Smart HDR. De camera maakt stiekem meerdere foto’s waarvan de beste elementen samengevoegd worden.

Een nieuwe iPhone XS kun je in huis halen voor €690 bij Bol.com. Door te kiezen voor een refurbished iPhone XS bespaar je 276 euro ten opzichte van een nieuw toestel. In de regel wordt een toestel nog 5 jaar ondersteunt met de nieuwste iOS van Apple. Voor dit model is dat naar verwachting dus nog een paar jaar. Bekijk de deals hieronder voor een iPhone XS: