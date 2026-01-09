iPhone 16 flink in prijs gedaald: dit is de beste deal

De iPhone 17 is inmiddels al even uit en nog steeds aan de dure kant. Ben je niet per se uit op het allernieuwste model, maar wel op een toestel dat bijna net zo goed is? Dan haal je de iPhone 16 nu een stuk voordeliger in huis.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16: maar liefst 508 euro goedkoper

Met zijn heldere 6,1‑inch OLED‑scherm en stevige behuizing van Ceramic Shield‑glas is de iPhone 16 een smartphone die zeker het overwegen waard is. De krachtige A18‑chip zorgt voor soepele prestaties bij zowel apps als games en biedt bovendien een efficiënter batterijverbruik. De 48‑megapixelcamera maakt haarscherpe foto’s, terwijl de macromodus perfect is voor close‑ups van kleine details.

Het toestel beschikt daarnaast over handige extra’s, zoals een actieknop voor snelle toegang tot favoriete functies en een aparte cameraknop om direct te filmen of te fotograferen. Dankzij usb‑c, MagSafe‑ondersteuning en iOS 18 is de iPhone 16 ideaal voor wie een snelle en veelzijdige smartphone zoekt voor dagelijks gebruik.

De iPhone 16 met 128 GB opslag heeft een adviesprijs van 969 euro, maar bij Bol kun je het toestel nu al voordeliger krijgen voor 725 euro, afhankelijk van de gekozen kleur.

Wil je nog meer besparen? Combineer de iPhone 16 dan met een abonnement via webshops als Belsimpel of Mobiel.nl. Zo betaal je voor het toestel in combinatie met een Odido‑abonnement bij Belsimpel slechts 461 euro, goed voor een korting van maar liefst 508 euro ten opzichte van de prijs bij lancering.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 via een provider: 321 euro korting op het toestel

Wil je de iPhone 16 met extra voordeel aanschaffen? Dan loont het om het toestel te combineren met een abonnement. Vaak ben je daarmee goedkoper uit dan wanneer je de iPhone los koopt.

Bij Vodafone kost de iPhone 16 momenteel 648 euro. Geef je de voorkeur aan KPN? Daar betaal je nu 672 euro voor hetzelfde toestel. Liever Odido, daar kost de iPhone 16 momenteel 780 euro.

Profiteer van nog meer voordeel

Bij Vodafone, Odido en KPN profiteer je van extra voordelen wanneer je meerdere diensten combineert. Zo krijg je bij Vodafone tot 7,50 euro korting per maand, een extra tv-pakket zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime en dubbele data bij een combinatie met Ziggo. Odido biedt tot 7,50 euro korting op mobiel en 5 euro op internet, plus dubbele data bij meerdere abonnementen op één adres.

KPN geeft eveneens tot 7,50 euro korting per maand, met extra’s zoals dubbele data, extra zenders, onderling gratis bellen binnen het gezin en zelfs een gratis Netflix-abonnement bij het bundelen van diensten.

iPhone 16 bij webwinkels: bespaar tot 508 euro

Bel en internet je veel? Dan is het slim om de iPhone 16 te combineren met een abonnement via webshops als Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je bundel, hoe hoger vaak de korting op het toestel, waardoor je voordeliger uit bent. Daarnaast bieden de meeste providers nu drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat de deal extra interessant maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 bij Belsimpel al aanschaffen voor slechts 461 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 508 euro ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 bij Belsimpel al aanschaffen voor slechts 461 euro. Daarmee bespaar je maar liefst 508 euro ten opzichte van de oorspronkelijke introductieprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel. Vodafone: combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel slechts 511 euro. Dat betekent een besparing van 458 euro ten opzichte van de introductieprijs. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel.

combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel slechts 511 euro. Dat betekent een besparing van 458 euro ten opzichte van de introductieprijs. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel. KPN: heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel 576 euro voor de iPhone 16, wat neerkomt op een korting van 393 euro ten opzichte van de prijs bij introductie. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement.

Liever een kleiner abonnement? Bespaar nu tot 369 euro

Kies je liever voor een kleiner abonnement, bijvoorbeeld met 10 GB data, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. De voordeligste optie vind je op dit moment bij Belsimpel: daar kun je de iPhone 16 met een Lebara-abonnement van 10GB al bestellen voor 600 euro. Bovendien betaal je de eerste zes maanden maar 5,50 euro per maand, waardoor je flink bespaart op je totale abonnementskosten.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je weten of de iPhone 16 prijzen nog up-to-date zijn of ben je op zoek naar de scherpste deal? Bekijk dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Dankzij de handige filters stel je eenvoudig je wensen in, waarna de laagste prijs direct bovenaan wordt getoond, zo vind je razendsnel de beste aanbieding.