Samsung Galaxy S26 aangekondigd: deze iPhones zijn goedkoper en net zo goed

De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie is officieel onthuld. De toestellen brengen weinig vernieuwingen met zich mee, behalve een flink hoger prijskaartje. Hieronder vind je de beste iPhone-alternatieven die minstens zo goed presteren en een stuk voordeliger zijn.

De beste Apple-alternatieven voor de Samsung Galaxy S26

Samsung heeft de nieuwe Galaxy S26-serie officieel gelanceerd, met nieuwe chips en verbeterde camera’s. Voor deze toestellen moet je wel meer geld neerleggen, want Samsung heeft prijsverhogingen doorgevoerd. De iPhone 17 is daardoor goedkoper dan de Samsung Galaxy S26. Hieronder staan de beste iPhone-alternatieven met vergelijkbare prestaties, die ook nog eens flink voordeliger zijn.

iPhone 17: al vanaf 562 euro in huis

Apple heeft de iPhone 17 voorzien van een aantal belangrijke verbeteringen, waardoor de reguliere iPhone niet meer onderdoet voor toestellen van Samsung. De iPhone 17 heeft een always-on scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en standaard 256 GB aan opslagruimte. Apple heeft de prijzen van de iPhone in 2025 niet verhoogd, waardoor je nu goedkoper uit bent als je voor de iPhone 17 kiest.

De iPhone 17 draait op de A19-chip, die probleemloos werkt met alle functies van Apple Intelligence. Verder is de telefoon voorzien van twee 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde en een verbeterde 18-megapixel frontcamera. Met dit geavanceerde camerasysteem maak je foto’s en video’s van hoge kwaliteit, zowel aan de voor- als achterzijde. Het 6,3-inch scherm is feller dan bij eerdere iPhones, waardoor de iPhone 17 altijd goed afleesbaar is.

iPhone 17 bij webwinkels: al vanaf 562 euro

De iPhone 17 met 256 GB opslag kost normaal 969 euro, maar bij Bol heb je hem nu al vanaf 866 euro in huis, afhankelijk van de kleur. Wil je liever nóg minder betalen? Kies dan voor een abonnement via Belsimpel. In combinatie met een Unlimited‑abonnement van Odido heb je de iPhone 17 al in huis vanaf 562 euro.

iPhone 17 bij providers: al vanaf 768 euro

Wil je de iPhone 17 liever meteen kopen via je eigen provider? Dat is zeker mogelijk en vaak voordeliger dan de prijs bij introductie. Bij Vodafone haal je het toestel nu al in huis vanaf 768 euro. Kies je voor Odido, dan reken je het toestel af voor 792 euro. Ga je liever voor KPN? Dat kan natuurlijk ook! Bij KPN haal je de iPhone 17 ook in huis vanaf 792 euro.

iPhone 16: al vanaf 390 euro in huis

De iPhone 16 is een compact topmodel van Apple met een mooi en helder 6,1-inch scherm, een snelle A18-chip voor soepel gebruik en slimme AI-functies, plus een geavanceerde dubbele camera (48 MP) die zowel overdag als ’s nachts scherpe foto’s en video’s.

De iPhone is net zo krachtig en goed als de nieuwe Samsung Galaxy S26, met Face ID, snel draadloos opladen en updates tot 2030, maar vaak goedkoper door aanbiedingen. Perfect dus als je premium kwaliteit wilt zonder te veel uit te geven.

iPhone 16 bij webwinkels: al vanaf 390 euro

De iPhone 16 (128 GB) kost normaal 869 euro, maar bij Bol scoor je hem nu al voor 659 euro, afhankelijk van de kleur. Wil je nóg goedkoper uit zijn? Neem hem dan met een abonnement bij Belsimpel, met een Unlimited-abonnement van Vodafone betaal je hier namelijk 390 euro, een besparing van 265 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs!

iPhone 16 bij providers: al vanaf 624 euro

Wil je extra besparen op de iPhone 16? Combineer hem dan slim met een abonnement, dat is vaak voordeliger dan los kopen. Bij Vodafone heb je hem nu al voor 624 euro. Of ga voor Odido, waar de prijs op 648 euro ligt. Kies je liever voor KPN? Dan betaal je 696 euro.

iPhone 16e: al vanaf 376 euro in huis

De iPhone 16e is Apples betaalbare topper met een 6,1-inch Super Retina XDR oled-scherm, razendsnelle A18-chip en 8 GB RAM voor soepele prestaties en AI-functies, plus een sterke 48MP-hoofdcamera voor scherpe foto’s en video’s.

Met een batterijduur tot 26 uur video, IP68-waterbestendigheid, Face ID en updates tot 2030 biedt hij bijna alles van de duurdere iPhone 16, maar tegen een lagere prijs adviesprijs van 719 euro. Ideaal als goedkoper alternatief voor de Samsung Galaxy S26.

iPhone 16e bij webwinkels: al vanaf 376 euro

De iPhone 16e kost normaal 719 euro en is te koop bij Coolblue, Bol en MediaMarkt. . De goedkoopste losse toestelprijs vind je nu bij Bol voor 545 euro. Liever meer besparen op de toestelkosten? Dan bespaar je het meest met een Unlimited-abonnement van Vodafone via Mobiel.nl, hier heb je hem al in huis vanaf 376 euro.

iPhone 16e bij providers: al vanaf 504 euro

Wil je flink besparen op de iPhone 16e? Combineer hem dan zeker met een abonnement, dit is namelijk vaak goedkoper dan wanneer je het toestel los zou kopen. Heb je het liefste KPN? Dan betaal je 504 euro. Bij Vodafone kost hij nu 528 euro. Of kies voor Odido en betaal voor het toestel 540 euro.

iPhone Air: al vanaf 692 euro in huis

De iPhone Air is Apple’s dunste smartphone ooit (hij is slechts 5,6 mm dik en weegt maar 165 gram), verder is hij uitgerust met een groot 6,5-inch Super Retina XDR oled-scherm (tot 3000 nits helderheid en 120 Hz ProMotion), een krachtige A19 Pro-chip met 12 GB RAM voor soepele prestaties en ondersteunt hij Apple Intelligence, plus een 48MP Fusion-camera voor scherpe foto’s en 4K Dolby Vision-video’s.

Met tot 27 uur video-afspelen, Face ID, usb-c en eSIM-only design biedt hij premium Pro-functies in een ultralicht jasje ideaal als stijlvol alternatief voor de Samsung Galaxy S26.

iPhone 16e bij webwinkels: al vanaf 692 euro

Bij de lancering kostte de iPhone Air nog 1229 euro, maar inmiddels is de prijs bij veel webshops flink gedaald. Je vindt het toestel bij bekende webshops zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol al voor een stuk minder. Los kopen kan nu bijvoorbeeld vanaf 885 euro bij Bol.​

Wil je het meeste voordeel op de toestelprijs, dan is een abonnement vaak de slimste keuze. Met bijvoorbeeld een Unlimited-abonnement van Vodafone via Belsimpel haal je de iPhone Air al in huis vanaf 692 euro. Op die manier betaal je dus veel minder voor de iPhone Air en ben je voordeliger uit dan wanneer je het toestel los aanschaft.

iPhone Air via een provider: al vanaf 888 euro

Wil je de iPhone Air liever direct kopen bij je eigen provider? Dat kan zeker, en vaak krijg je er zelfs een mooie korting bij ten opzichte van de originele prijs. Bij Vodafone en KPN betaal je nu 888 euro voor het toestel. Ga je liever voor Odido? Dat kan natuurlijk ook! Bij Odido betaal je momenteel 960 euro.