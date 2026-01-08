Hier scoor je tijdelijk goedkoop een abonnement (mét gratis onbeperkt bellen en sms’en)

Loopt je huidige abonnement bijna af? Je scoort nu wel heel goedkoop een abonnement inclusief gratis onbeperkt bellen en sms’en. Hieronder zetten we alle details van deze actie voor je op een rij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor altijd gratis onbeperkt bellen en sms’en

Wil je flink besparen op je nieuwe mobiele abonnement? Profiteer nu van een topaanbieding bij Hollandsnieuwe met 50 procent korting op je bundel tijdens de eerste twaalf maanden, plus levenslang gratis onbeperkt bellen en sms’en. Deze deal geldt voor zowel sim only als abonnementen met een nieuwe iPhone.

Dit is hoe de deal werkt

Bij Hollandsnieuwe profiteer je bij een tweejarig abonnement van flinke maandelijkse korting op alle bundels. Je krijgt 50 procent korting gedurende de eerste twaalf maanden, ongeacht of je voor 2 GB of 20 GB data gaat.

Bovenop die mooie korting komt nog een extraatje: je maakt namelijk voor altijd gebruik van gratis onbeperkt bellen en sms’en. Deze deal geldt zowel voor sim only-abonnementen als voor abonnementen met een nieuwe iPhone zoals de iPhone 17. Hieronder staan alle bundels overzichtelijk voor je op een rij, inclusief de gemiddelde maandprijs.

Wil je profiteren van nog meer korting?

Heb je thuis Ziggo-internet? Dan profiteer je bij Hollandsnieuwe van extra voordelen zoals dubbele data en een tv-pakket naar keuze, waarbij je je bundel elke maand gratis kunt aanpassen en geniet van een kostenplafond zonder bijkomende kosten, zo kom je nooit voor onverwacht hoge kosten te staan.