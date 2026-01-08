iPhone 17 Pro: nu tot €575 inruilvoordeel!

Hier scoor je tijdelijk goedkoop een abonnement (mét gratis onbeperkt bellen en sms’en)

Jane van Brakel
8 januari 2026
Hier scoor je tijdelijk goedkoop een abonnement (mét gratis onbeperkt bellen en sms’en)

Loopt je huidige abonnement bijna af? Je scoort nu wel heel goedkoop een abonnement inclusief gratis onbeperkt bellen en sms’en. Hieronder zetten we alle details van deze actie voor je op een rij.

Voor altijd gratis onbeperkt bellen en sms’en

Wil je flink besparen op je nieuwe mobiele abonnement? Profiteer nu van een topaanbieding bij Hollandsnieuwe met 50 procent korting op je bundel tijdens de eerste twaalf maanden, plus levenslang gratis onbeperkt bellen en sms’en. Deze deal geldt voor zowel sim only als abonnementen met een nieuwe iPhone.

Scoor de iPhone 17 met gratis onbeperkt bellen en sms'en

Scoor de iPhone 16 met gratis onbeperkt bellen en sms'en

Scoor de iPhone 16e met gratis onbeperkt bellen en sms'en

Scoor een sim only met gratis onbeperkt bellen en sms'en

Dit is hoe de deal werkt

Bij Hollandsnieuwe profiteer je bij een tweejarig abonnement van flinke maandelijkse korting op alle bundels. Je krijgt 50 procent korting gedurende de eerste twaalf maanden, ongeacht of je voor 2 GB of 20 GB data gaat.

iphone 17 blauw header

Bovenop die mooie korting komt nog een extraatje: je maakt namelijk voor altijd gebruik van gratis onbeperkt bellen en sms’en. Deze deal geldt zowel voor sim only-abonnementen als voor abonnementen met een nieuwe iPhone zoals de iPhone 17. Hieronder staan alle bundels overzichtelijk voor je op een rij, inclusief de gemiddelde maandprijs.

Bekijk alle abonnementen
BundelTegoed (MIN/SMS)LooptijdReguliere maandprijsActietarief
(12 maanden)		Gem. maandprijs
Sim Only 2000Onbeperkt2 jaar€7,50€3,75€5,63
Sim Only 5000Onbeperkt2 jaar€8,- €4,- €6,-
Sim Only 10.000Onbeperkt2 jaar€9,-€4,50 €6,75
Sim Only 15.000Onbeperkt2 jaar€10,-€5,- €7,50
Sim Only 20.000Onbeperkt2 jaar€12,-€6,- €9,-

Wil je profiteren van nog meer korting?

Heb je thuis Ziggo-internet? Dan profiteer je bij Hollandsnieuwe van extra voordelen zoals dubbele data en een tv-pakket naar keuze, waarbij je je bundel elke maand gratis kunt aanpassen en geniet van een kostenplafond zonder bijkomende kosten, zo kom je nooit voor onverwacht hoge kosten te staan.

